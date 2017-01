SchneehÃ¼rden fÃ¼r Rollstuhlfahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Über den Winterdienst in der Stadt dürfte es vermutlich verschiedene Ansichten geben. Mancher Bürger hat damit allerdings große Probleme. Wie Andreas Hirche, der im Rollstuhl sitzt. "Ohne Pfleger käme ich an vielen Stellen gar nicht weiter", berichtet er. Zum Beispiel vor der Sparkasse am Blau-Weiß. Es sei zwar geräumt, aber gerade die Stellen, wo Borde eigens für Rollstuhlfahrer abgesenkt wurden, seien von großen und kleinen Räumfahrzeugen einfach zugeschoben. "Auch viele Ältere werden dadurch Probleme haben", ist der Vorstädter überzeugt. Er habe an der Straßenbahn Mitarbeiter des Ordnungsamtes angesprochen, die den Fall weitergeben wollten.

Der städtische Kommunalservice ist für den Bereich nicht zuständig. Er kümmert sich unter anderem um Bushaltestellen, Aufstellflächen an Ampeln und Fußgängerüberwege, ist auch am Bahnhofsvorplatz tätig. "Wir räumen das mit der Hand. Da sind ganz schöne Mengen zusammengekommen", sagt Werkleiter Harry Mund. Gehandelt werde in Abstimmung mit der Stadt. Bisweilen werde das Tun indes durch Räumfahrzeuge anderer Dienste zunichte gemacht, die Matsch und Schnee mit ihrem Schild wieder auf die sauberen Flächen werfen.

Als Eigentümer vom Blau-Weiß ist an der besagten Stelle die SWG in der Pflicht. Sie hat in der Regel Firmen beauftragt. "Wir kontrollieren auch", sagt Steffen Schuster, Leiter Wohnungswirtschaft. Wenn es solche Hinweise gebe, würde dies mit den Auftragnehmern geklärt. Er rät, bei Bedarf die Verwalter anzurufen, die in den Häusern vermerkt sind. Andere Vermieter handhaben es ähnlich.

Andreas Hirche hofft, dass der Winterdienst künftig mehr an Rollstuhlfahrer denkt. Es sei nicht das erste Mal so gelaufen.