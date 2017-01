St. Georg hat wieder einen Priester

artikel-ansicht/dg/0/

Herzlich begrüßt wurden auch die Sternsinger, die nach dem Empfang das Pflegeheim in der Andernacher Straße und mehrere Familien und Personen besucht haben, um den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) in die Wohnungen zu tragen. Die Spenden der Sternsingeraktion kommen in diesem Jahr insbesondere den Dürre-Regionen in Kenia (Afrika) zugute.

Zu Gast waren auch Vertreter der evangelischen Kirchgemeinde Neuenhagen, Bürgermeister Jürgen Henze aus Neuenhagen, Bürgermeister Arno Jaeschke aus Altlandsberg, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Petershagen, Beate Blechinger, der Vertreter der Caritas und viele aktive Gemeindemitglieder.