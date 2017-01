Vier weitere BlÃ¶cke werden abgerissen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch in diesem Jahr wird es weitere Lücken im Gebäudebestand der Stadt geben. Angesichts der nach wie vor zurückgehenden Einwohnerzahlen müssen, um den Leerstand nicht weiter ansteigen lassen, Wohnblöcke abgerissen werden. Nachdem im vergangenen Jahr zwei Objekte in der Querstraße verschwunden sind, wird die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) in diesem Jahr vier Gebäude vom Markt nehmen. Im V. Wohnkomplex werden in der Rosenstraße die zwei Blöcke mit den Nummern 11 bis 14 und 15 bis 17 verschwinden. Inzwischen sind die Wohnungen komplett leergeräumt. Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Abrissbagger im ersten Halbjahr anrücken.

In der zweiten Jahreshälfte wird sich das Abrissgeschehen noch einmal in die Innenstadt verlagern, in die Puschkinstraße. Betroffen vom Abriss sind die Blöcke mit den Hausnummern 8 bis 11, der sich im Hinterhof in der zweiten Reihe befindet, sowie die Nummern 16 bis 20. Benachbarte Blöcke waren schon in den Vorjahren abgerissen worden. Die Objekte, die im zweiten Halbjahr zurückgebaut werden, wie es verniedlichend heißt, sind teilweise noch bewohnt. Derzeit, so die Gebäudewirtschaft, werden für die verbliebenen Mieter noch passende Wohnungen gesucht.

Für die Gewi ist das Abrissprogramm dann erst einmal abgearbeitet. Im nächsten Jahr soll eine Pause eingelegt werden, um zu beobachten, wie sich der Mietermarkt in Eisenhüttenstadt weiter entwickeln wird.