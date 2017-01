Millionenprojekt am Sportplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Ehrgeizig und voller Visionen: Diana Schickram (33) hat im Jahr 2013 den Pflegedienst "In guten Händen" in Wiesenau eröffnet. Nun investiert sie dort in eine Pflege- und Wohnanlage gleich neben dem Netto-Markt.

"Schon am ersten Tag kamen Anfragen, ob wir nicht auch Wohngemeinschaften anbieten könnten", erzählt Diana Schickram. Der erste Tag, das war der 1. Oktober 2013, da wurde ihr ambulanter Pflegedienst "In guten Händen" eröffnet. Und diese Anfragen haben die heute 33-Jährige nie wieder losgelassen. Mit zwei Mitarbeitern hat die gebürtige Eisenhüttenstädterin, die im dortigen Krankenhaus eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, losgelegt. Mittlerweile ist die Zahl der bei ihr Beschäftigen auf 18 gestiegen. "Wir haben derzeit 75 Patienten", sagt Diana Schickram. Und darunter sind längst nicht nur Senioren, sondern auch Kinder. "Unser jüngster Patient ist fünf, unsere älteste Patientin 94. Das ist gut gemischt." Da ginge es mal ums Spritzen von Diabetes-Kranken, mal um die Versorgung von Wunden bis hin zur klassischen Alterspflege. Die meisten ihrer Kunden kommen aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd, aber auch in Frankfurt und in Eisenhüttenstadt ist der Wiesenauer Pflegedienst aktiv. "Wir bieten doch auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung an." Das würden nicht so viele machen. Zunächst habe sie gedacht, die Zahl der Patienten pegele sich ein, sagt Diana Schickram, aber es kämen immer mehr hinzu.

Und immer wieder erfuhr die junge Frau von Betroffenen, die ganz unglücklich waren, weil sie in ein Altersheim mussten - und damit weg aus der gewohnten Umgebung, weil vor der eigenen Haustür eben nichts dergleichen angeboten wird. Das wollte sie ändern. Und so wurde aus einer fixen Idee ein konkreter Plan.

Die Gemeinde stellte schließlich ein Grundstück gleich neben dem Netto-Einkaufsmarkt und dem Sportplatz zur Verfügung - etwa 13000 Quadratmeter groß. Und dort war nun am 22. November 2016 Baubeginn - für ein ehrgeiziges Projekt namens "Wiesenauer Wäldchen". Hinter dem Oberbegriff altersgerechte Wohnanlage verbergen sich folgende Details: eine Tagespflege mit 20 Plätzen, vier Kurzzeitpflegeplätze, zwei Wohngemeinschaften (WG) sowie vier altersgerechte Wohnungen. Zudem wird der Pflegedienst dort seine neuen Geschäftsräume eröffnen. Und eine Physiotherapiepraxis sowie ein Friseursalon und ein kleines Tagescafé bekommen dort auch Räumlichkeiten. "Die Tagespflege soll bis zu 20 Plätze haben", verrät Diana Schickram. Was die WGs angeht, so können dort pflegebedürftige - auch demenzkranke - Menschen einziehen. "In der Wohngemeinschaft wird jeder ein eigenes, etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer mit Bad haben", sagt die Unternehmerin. Zudem sind zwei Ehepaarzimmer mit 35 Quadratmetern geplant. Auch die altersgerechten Wohnungen unterscheiden sich. Die zwei im Erdgeschoss befindlichen werden 53 Quadratmeter groß sein, die zwei Penthouse-Wohnungen je 80 Quadratmeter.

3,5 Millionen Euro kostet das Großprojekt von Diana Schickram. Eine Förderung vom Land gibt es nicht, dort würden auf diesem Gebiet nur Um-, aber keine Neubauten unterstützt, musste sie erfahren. Und auch einen Kreditgeber zu finden, war nicht so leicht, aber sie hat es geschafft - mit einem überzeugenden Konzept. Denn so eine Wohnanlage in einer ländlichen Gemeinde hat Seltenheitswert. Und Anfragen gibt es bereits mehr als genug. "Interessenten können sich aber weiterhin bei uns melden. Bisher gibt es noch keine verbindlichen Zusagen", versichert die Pflegedienst-Inhaberin, die nach der Fertigstellung auch mehr Mitarbeiter benötigt. 50 Beschäftigte könnten es werden. Bewerbungen von Pflegefachkräften sind erwünscht.

Zum Jahresende hin soll das "Wiesenauer Wäldchen" fertig werden - wenn der Winter den Verantwortlichen keinen Strich durch die Rechnung macht. Hauptauftragnehmer ist die HTS Müllroser Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH. Aber auch das Eisenhüttenstädter Planungsbüro GHP, die Wennin Bauplanung Mixdorf sowie die IEP Ingenieurgesellschaft aus der Stahlstadt sind mit im Boot.