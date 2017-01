BÃ¼rgermeister bekrÃ¤ftigt Zuschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Lehmann lobte, dass der Chor einen wichtigen kulturellen Beitrag für Bad Freienwalde leistet und dankte ihm für sein Engagement. "Er gehört zum kulturellen Leben der Stadt", bekräftigte Ralf Lehmann, der passives Mitglied im Handwerker-Männerchor ist.

Der Bürgermeister zeigte sich jedoch zugleich verärgert darüber, dass ein Brief mit einem Antrag des Handwerker-Männerchors auf finanzielle Unterstützung im Rathaus eingegangen sei und dies damit begründet werde, dass auch andere Vereine sehr viel Geld bekommen hätten. "Ich hätte es lieber gesehen, wenn der kulturelle Beitrag zum Leben der Stadt genannt worden wäre, denn er ist Grund genug, den Chor zu unterstützen", erklärte das Stadtoberhaupt. Lehmann versicherte, dass die Stadt denn Handwerker-Männerchor zum 70-jährigen Bestehen 2018 fördern werde.

Dass er einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben leistet, bestätigte der Chor mit 56 Zusammenkünften im vergangenen Jahr. Darunter waren 36 Proben im Kurtheater, elf Konzerte und ein Übungslager, zählte der nun ehemalige Vorsitzende Manfred Kretke auf.

Wichtigste Auftritte waren beim Auftakt für die 700-Jahrfeier der Stadt, das Frühlingskonzert mit dem Sonus-Chor und dem Bläserquintett in der Konzerthalle, beim Märkischen Abend im Jahn Stadion, zu dem Handwerkskammer und IHK 700 Gäste eingeladen hatten, das Mitternachtskonzert im Moorbad, das Weihnachtskonzert in der Konzerthalle sowie das Konzert mit anderen Ensembles in der Nikolaikirche. Hinzu kamen sechs Konzerte im Moorbad, die der Chor als wichtige Übung fortsetzen möchte.