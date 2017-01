Letztes Jahr der Konsolidierung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Keine Bilanzpressekonferenz, sondern ein Neujahrsempfang. Zwei sogar. Der regionale Klinikkonzern GLG lädt am 8. Februar im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus und am 15. Februar im Rathaus Angermünde, jeweils um 17 Uhr, zum Stehbankett ein. Der erste Termin ist für Akteure aus dem Landkreis Barnim gedacht, der zweite richtet sich an Gäste aus der Uckermark. Schon 2016 hatte die Gesellschaft für Leben und Gesundheit diese Form gewählt. Auf dem Empfang blickt die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe zurück, gleichzeitig wird ein Ausblick auf 2017 angekündigt.