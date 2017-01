BÃ¼rger retten KunstschÃ¤tze

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543413/

"Für uns ist heute noch einmal Weihnachten", sagte Beatrix Forck, Geschäftsführende Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus am Montag bei der offiziellen Spendenübergabe in der St.-Gertraud-Kirche. Zunächst überreichte Sylvia Butry vom Frauenunternehmen Advent in Sankt Marien 1369,77 Euro, die beim 18. traditionellen Weihnachtsmarkt in der Marienkirche gesammelt wurden. Dieser Beitrag schloss die Lücke zum angestrebten Spendenziel von 47000 Euro. Friedrich-Wilhelm von Rauch, der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, und Veit Kalinke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oder-Spree, verdreifachten diese Summe wie versprochen auf 141000 Euro.

Mit dem Geld werden Kunstschätze aus der St. Marienkirche, wie die reich geschnitzte Bekrönung des mittelalterlichen Hochaltars, das Erbbegräbnis des Frankfurter Bürgermeisters Coelestin Hoffmann von Greiffenpfeil im Nordturm sowie mehrere Renaissance-Epitaphien - Gedenkbilder bedeutender Bürgern -, restauriert und im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Zu dem Ergebnis haben 108 namentlich bekannte Spender beigetragen. Die kleinste Einzelspende lag bei 5 Euro, die höchste bei 5000 Euro. Hinzu kamen zahlreiche anonyme Spenden, die über die aufgestellten Boxen eingeworben wurden. "Ich bin über diese Bereitschaft, unserem Aufruf zu folgen, zu tiefst bewegt", sagte Beatrix Forck, "mit diesen Spenden wurde möglich, was viele anfangs für unmöglich hielten."

Mit der Restaurierung der Fenster sei die Seele der Marienkirche zurückgekehrt, mit den Glocken ihre Stimme, mit den Epitaphien stehe nun die Rückkehr ihrer Gesichter kurz bevor, erklärte Oberbürgermeister Martin Wilke. "Dass die Spendenaktion durch einen Erlös aus dem Adventsmarkt beendet werden konnte, unterstreicht ihren Titel "Bürger von heute für Bürger von damals' eindrucksvoll", so der OB weiter. Die Stifter der Epitaphien waren Teil der starken Bürgerschaft, die Frankfurt zur Zeit der Reformation prägte und diese voran trieb. Die heutigen Spender stünden dafür ein, dieses historische Gut zu erhalten und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dafür dankte Martin Wilke ihnen ausdrücklich, denn: "Wenn wir uns der Geschichte nicht bewusst sind, wird es schwierig, Zukunft zu gestalten."

Friedrich-Wilhelm von Rauch dankte nicht nur den Spendern, sondern auch allen, die die Bürgerschaft zum Spenden aktiviert und damit das Gemeinschaftsgefühl gefördert haben. "Jeder, der Geld gab, sagte damit: Diese Stadt ist meine Stadt und soll es immer bleiben", so der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung.

Ursprünglich lautete das Ziel der Spendenaktion, 41000 Euro einzuwerben. Allerdings stellte sich während der Restaurierung heraus, dass das aufwändige Projekt 36000 Euro teurer wird, als ursprünglich geplant. Daraufhin stellten die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus zusätzliche 18000 Euro bereit. Für die fehlende Hälfte wurde die Aktion auf 47000 Euro erweitert.

Die Ausstellung mit dem Titel "Bürger, Pfarrer, Professoren - St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg", in der die restaurierten Kunstschätze zu sehen sind, wird am 5. Mai, um 14 Uhr, in der St.-Marien-Kirche eröffnet.