Angetrunkener Autofahrer

F├╝rstenwalde (MOZ) Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonnabend in Fürstenwalde einen Autofahrer aufgespürt, der angetrunken unterwegs war. Gegen 21.45 Uhr stoppte eine Streife in der Trebuser Straße einen Renault Clio. Bei dem 26 Jahre alten Fahrer des Wagens nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemtest vor Ort ergab einen Wert von 0,91 Promille. Eine weitere Untersuchung mit einem geeichten Gerät im Polizeirevier brachte 0,78 Promille als Ergebnis. Dieser Wert gilt den Angaben zufolge als gerichtsfest. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.