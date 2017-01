Neuansiedlungen im Gewerbegebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Pinnow (MOZ) Für Investitionen im neuen Jahr wurden bereits in den zum Jahresende beschlossenen Haushalten der Gemeinden des Amtes Oder-Welse die Weichen gestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gewerbegebiet in Pinnow.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543417/

Im Dezember wurden Kaufverträge für Grundstücke im Gewerbegebiet unterschrieben. Unter anderem siedelt sich hier Verbio mit einer neuen Technologie und einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro an. Noch im Januar wird sich das Unternehmen präsentieren.

Ein weiteres Grundstück wurde für eine Neuansiedlung der Uckermärkischen Werkstätten an die Arbeiterwohlfahrt verkauft, die hier 80 Arbeitsplätze schaffen will.

Auch in den Gemeinden wird investiert. Der Haushaltsausgleich sei jetzt für einen überschaubaren Zeitraum darstellbar, ohne utopische Steuererhöhungen zu beschließen. "Nicht, weil wir vorher schlecht gewirtschaftet haben, sondern weil sich die Einnahmesituation mit der Senkung der Kreis- und Amtsumlage verbessert hat", erklärt Amtsdirektor Detlef Krause. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten seien weitere Probleme gelöst worden, einiges ist noch offen.

2016 wurde die internationale Zusammenarbeit weitergeführt. Das Jahr begann mit dem Besuch einer belorussischen Delegation im Rahmen der Partnerschaft mit dem Landesbauernverband. Vorangeschritten ist auch die Gründung eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit mit der Aufnahme als Modellregion. Der Entwurf der Satzung und einer Vereinbarung liegen vor. Die Abstimmung mit der polnischen Seite sei erfolgt. Im ersten Quartal dieses Jahres soll sich entscheiden, wer Mitglied wird.

Im Mai soll das Jubiläum der zehnjährigen deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf vertraglicher Ebene begangen und für die Einwohner erlebbar gemacht werden. Voraussichtlich in Kolbaskowo gibt es ein großes Fest.

Als Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit des Amtes sieht der Amtsdirektor den Besuch der Enquette-Kommission im März 2016. Er stellte die wirtschaftliche Entwicklung des Amtes anhand der Arbeitslosenstatistik 2015/2016 dar. Die Quote im Amtsbereich lag bei 11,9 Prozent, in der Uckermark bei 15,4 Prozent. "Wir sind eine Einpendlerregion. Im Amt Oder-Welse gibt es mehr Arbeitsplätze als Arbeitnehmer im arbeitsfähigen Alter", sagt Detlef Krause.

Zu den weiteren Höhepunkten des Jahres gehörten die Wiedereröffnung der Schmiede in Pinnow als Eiscafé, die Rapsblütentage mit noch größerer Ausstrahlung als bei der Premiere sowie die Jubiläumsfeiern der Schule und der Kita in Passow. Jede Gemeinde des Amtes organisiert mindestens eine große Veranstaltung im Jahr. Die Oder-Welse-Oldtimer-Days im August haben weiter an überregionaler Ausstrahlung zugenommen. Enormes Potenzial zur Weiterentwicklung sieht der Amtsdirektor auch in der jährlichen Schlacht um Landin, wenn weitere Leute bei der Darstellung historischer Ereignisse einbezogen werden könnten. In Pinnow wird das deutsch-polnische Nationalparkerntefest gefeiert. Passow hat seinen Weihnachtsmarkt und Schöneberg das Bratapfelfest.

Zu den größten Investitionen gehörten im Vorjahr die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Berkholz und der Straße in Wendemark mit Beteiligung der Anlieger. "Fast alle angebotenen Ablöseverträge wurden unterschrieben. Die Ängste, dass die Beiträge nicht bezahlbar sind, haben sich nicht bestätigt. Ich bedanke mich dafür, dass wir das so zu Ende gebracht haben und in persönlichen Gesprächen Zahlungsmodalitäten gefunden haben, dass jeder seiner Beitragspflicht nachkommen kann", sagte Krause.