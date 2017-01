Protest gegen Windspargel

artikel-ansicht/dg/0/

√útzdorf (MOZ) Angesichts weiterer Genehmigungen von Windkraftanlagen und der Ausweisung von 263 Hektar Windkrafteignungsflächen mitten im Liepnitzwald setzt die Bürgerinitiative "Hände weg vom Liepnitzwald" auf eine große Bürgerbeteiligung bei der nächsten Winterwanderung am kommenden Sonntag. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Jägerheim in Ützdorf. Die Proteste gegen Windkrafteignungsflächen im Liepnitzwald zeigten bislang nur teilweise Wirkung. Die Fläche wurde von ehemals 577 Hektar auf 263 Hektar reduziert. Die Stadt Bernau und die Gemeinde Wandlitz wollen mit juristischen Mitteln gegen Spargel im Wald vorgehen.