Bombardier: WerksschlieÃŸungen befÃ¼rchtet

Hennigsdorf/Berlin (HGA) Ohne konkrete Ergebnisse ist das Spitzengespräch zur Zukunft von Bombardier Transportation (BT) am Montag bei Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ausgegangen. Der Konzern teilte am Abend nur mit, gemeinsam nach einer Zukunft für die deutschen Standorte suchen zu wollen.

Laut Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels habe BT-Chef Laurent Troger zugesichert, künftig die Betriebsräte in die Umstrukturierung einzubeziehen. Wenn Bombardier sich daran halte, so versicherten Gabriel sowie die Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), sei finanzielle Unterstützung - etwa bei der Digitalisierung - möglich. Gemeint ist damit das Projekt Industrie 4.0 der Bundesregierung, bei dem die industrielle Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt wird. Woidke mache aber eine Förderung davon abhängig, dass Hennigsdorf als Produktionsstandort erhalten bleibe, so Engels. Gesamtbetriebsrat Michael Wobst lobte das Treffen als konstruktiv. Es bleibe aber abzuwarten, ob Bombardier wirklich bereit sei, einen offenen Dialog mit dem Betriebsrat zu führen. IG-Metall-Chef Olivier Höbel forderte erneut den Verzicht auf Kündigungen.

BT-Boss Troger hatte es in der Runde bei Gabriel wieder vermieden, konkret etwas zu Zeitpunkt und Umfang des geplanten Stellenabbaus zu sagen. Zugleich versicherte Michael Fohrer, Deutschland-Chef von BT: "Deutschland wird für Bombardier ein entscheidender Standort für Produktion und Wartung bleiben" - und das langfristig. Damit dementierte er einen Bericht des Handelsblatts vom Montag, wonach allen sieben deutschen Produktionsstandorten das Aus drohe. In einem internen Bombardier-Papier, aus dem das Wirtschaftsblatt zitiert, soll vermerkt sein: "Dazu gehört auch die Prüfung von Schließungen von Standorten, insbesondere in Görlitz und Bautzen." Andrea Weingart, Sprecherin der IG-Metall, bezweifelt die Aktualität dieser Informationen. "Ich weiß nicht, wie frisch diese Papiere sind." Auch der für die sächsischen Werke zuständige Gewerkschafter Jan Otto reagierte skeptisch. "So ein Gerücht wäre garantiert durchgesickert."

Ein Insider der Branche berichtet, dass die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen bereits Ende 2016 in die Sparpläne eingeweiht worden seien und daraufhin interveniert hätten. Der Experte geht davon aus, dass bei einer dritten Sparrunde im Sommer Standortschließungen verkündet werden.