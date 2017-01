Baumschutz verzÃ¶gert Arbeiten am Rohrnetz

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Baustellenschilder, große Beton-Ringe, Schächte und Rohre an den Straßenrändern - eigentlich wollte der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE)seine Arbeiten am Abwassernetz in der Erich-Weinert- und den angrenzenden Straßen in Kagel 2016 beenden. Doch daraus wurde nichts. "Es gab eine technische Änderung vom offenen Kanal zum unterirdischen Vortrieb, um die Bäume zu schützen", erklärt André Bähler, technischer Leiter des WSE, auf Nachfrage. Die untere Naturschutzbehörde habe darauf hingewiesen, dass die Standfestigkeit der Bäume gefährdet würde, wenn ihnen durch das Aufbaggern der Kanäle zu viele Wurzeln abgehackt würden.