Gesamtschule Ã¶ffnet ihre TÃ¼ren

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe in Eisenhüttenstadt führt am 21. Januar einen Tag der offenen Tür durch. Von 9 bis 12 Uhr erhalten potenzielle künftige Schüler und deren Eltern in der Maxim-Gorki-Straße Informationen zum Lerngruppenkonzept in Klassenstufe 7 und 8 und der Profilierung in Klasse 11 mit den Schwerpunkten sprachlich-künstlerischer, naturwissenschaftlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Bereich. Die Besucher können sich mit den Fachlehrern unterhalten und sich über Ganztagsangebote sowie Unterrichtsinhalte informieren, teilt Schulleiterin Ute Tupy mit. Der Tag der offenen Tür soll bei der Entscheidungsfindung helfen, was nach der sechsten und zehnten Klassenstufe kommt. "Als Schule mit vielen individuellen Möglichkeiten ist der Weg bis zum Abitur offen und vielfältig", heißt es in der Einladung.