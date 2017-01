Zuhause unter Kult und Nippes

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Den Überraschungsmoment hat Heike Marwinski auf ihrer Seite: Die Trödelhändlerin hat in ihrem Stöber-Eckchen in Eberswalde vieles, was man nicht erwartet und, was lang gesucht war. Seit 13 Jahren ist ihr Geschäft Anlaufstelle für Krimskrams und Geschichtsträchtiges.

Nach 22 Jahren war für Heike Marwinski Schluss im Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde. Nach einer Entlassungswelle im Zuge des Wechsels zur Eberswalder Wurst GmbH und einer anschließenden Umschulung durch die IHK, die nicht zum erhofften beruflichen Erfolg führte, musste eine neue Aufgabe her. Seit inzwischen 13 Jahren betreibt die 60-Jährige das Stöber-Eckchen in Eberswalde, ein Trödel-Laden mit besonderen Ausmaßen.

Angefangen hat alles mit dem Tod ihres Vaters. Der Nachlass droht Heike Marwinski zu überfordern. Kurzerhand organisiert sie ihren ersten Trödel-Verkauf in einer in Finow angemieteten Garage. "Das war einfach ein Test", sagt die Britzerin. Gemeinsam mit der Stadt Eberswalde beginnt Heike Marwinski die Suche nach einer geeigneten Immobilie für das eigene Geschäft. Marwinskis Trödler-Herz schlägt höher, als im Jahr 2004 die passenden Räume in der Breite Straße gefunden sind. "Gleich das erste Geschäft ist es geworden", erinnert sie sich. Eigentlich will sie das Haus kaufen, hat von der Stadt ein mündliches Vorkaufsrecht erhalten. Dann präsentiert ihr die Verwaltung einen Käufer und aus ist der Traum. "Ich war wirklich enttäuscht", sagt sie.

Sie bleibt zur Miete und heute verteilt sich ihr Sortiment über sieben Räume und insgesamt 150 Quadratmeter. Reisebetten, Wodka aus DDR-Zeiten, Puppen, Kinderkleidung, Schmuck, Spiele, Geschirr und Besteck, Vasen, Bilder und Bilderrahmen, Fahr- und Dreiräder, Holzstühle, Taschen - es scheint, als gebe es nichts, das bei Heike Marwinski nicht irgendwo wartet. Betritt man den Laden mit den großen Schaufenstern braucht das Auge etwas Zeit, um das bunte Gedränge zu sortieren. Unzählige Gegenstände stapeln und reihen sich, liegen, lehnen, hängen, stecken und stehen dort. Ein Gang führt einmal durch den Raum, an dessen Ende Heike Marwinski oft steht, um den Bauch eine kleine Tasche, in der sie die fünf Schlüssel für die Glasvitrinen sowie ihr Wechselgeld bereithält.

Noch öfter aber läuft sie durch diesen Gang auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Sie weiß genau, wo es steht und hält dafür Ordnung: Geschirr mit Zwiebelmuster zu Zwiebelmuster, Kristallgläser zu Kristallgläser. Und sie ist immer zu einem fairen Preis bereit. Für eine Tüte voll mit Hörspielkassetten verlangt sie zwei Euro.

Nicht nur der große Haupt-Ausstellungsraum, sondern in jedem einzelnen der sechs weiteren Zimmerchen können Besucher bei Heike Marwinski nach Herzenslust stöbern. Ihre Kundschaft ist bunt gemischt. "Viele sind Studenten, die sich ihre Küche ausstatten", erzählt sie. Und, was in ihrem Laden steht, ist längst nicht alles. Auch in ihrem Privathaus gibt es ein riesiges Trödel-Sortiment, das sie jedes Jahr um die Pfingstzeit bei einem Hofverkauf anbietet. Vom 3. bis 11. Juni öffnet sie in diesem Jahr ihr Britzer Grundstück. Ihre beiden Söhne helfen ihr.

Für Urlaube hat sie nie so wirklich Zeit und findet das nicht schlimm. "Ich brauche das nicht. Mir reichen die täglichen Spaziergänge mit meinem Hund", sagt sie. Rückschläge wie ein Einbruch vor acht Jahren, bei dem Schmuck und Spielekonsolen gestohlen worden sind, bringen sie nicht aus der Ruhe.

Heike Marwinski fühlt sich beruflich angekommen. Nicht nur, dass ihr Geschäft von Jahr zu Jahr besser laufe, vor allem brennt sie für das, was sie tut. "Es ist spannend, man weiß nie was die Leute kaufen oder mir zum Kauf anbieten", sagt sie. Abnehmer finde sie für die speziellsten Dinge. Für ein Bettlaken der US-Armee hat sie erst kürzlich einen Interessenten gefunden. "Und ich kann sein, wie ich bin", sagt sie. Eigentlich möchte sie mit 63 in Rente gehen. "Aber wenn ich keinen Nachfolger finde, mache ich weiter", so Heike Marwinski. "Wer mich ablöst, bekommt von mir den Schlüssel in die Hand und kann morgen weitermachen", sagt sie und lacht. Drei Jahre will sie ihrem kultigen Nippes aber mindestens noch treu bleiben.