Treffen zukÃ¼nftiger und ehemaliger SchÃ¼ler

Werneuchen (MOZ) Handgemachte Musik erklingt, der Duft frischer Pizza zieht über die Flure und im Chemieraum kommt es gezielt zur Verpuffung - der Tag der offenen Tür an der Werneuchener Europa-Schule bot am Wochenende einen kompakten Eindruck anspruchsvoller Angebote.

Heike Kurek sitzt am Keyboard, behält die gerade aus zwölf Schülern bestehende Band gut im Blick und feuert den Schlagzeuger an, auf das Tempo zu achten. Die Musiklehrerin befindet sich mit ihren Schülern in ihrem Element, denn dass den Jugendlichen das gemeinsame Musizieren Spaß macht, ist ihnen schon aus der Ferne anzusehen. "Die Schüler entscheiden, welche Titel wir üben und spielen. Ich arrangiere die Titel dann auf unsere Möglichkeiten um, das kommt, so glaube ich jedenfalls, sehr gut an", berichtet die Lehrerin von ihrem Alltag. Dass sie sich in der Schule pudelwohl fühlt, daraus macht sie kein Geheimnis. "Ich fahre seit 25 Jahren nach Werneuchen zur Schule, wir sind hier ein gewachsenes Kollegium und kennen alle unsere Schüler ziemlich genau. Das sind quasi ideale Bedingungen für die Schüler, die hier in gewisser Weise sehr behütet aufwachsen", ordnet Heike Kurek ihre Sicht der Dinge ein.

"Saitenweise" heißt die offizielle Schulband, aber es gibt auch noch eine andere Formation. Sophie Bader ist die Frontfrau der Band "Tippfehler", der es im vergangenen Jah gelungen ist, mit einem Lied zum Thema Krieg und Frieden den Bundespreis eines Europäischen Wettbewerbes unter den Europa-Schulen zu gewinnen. Jessica-Jisephine Wedding, Tia Inden und Lisa Gaus gehören ebenfalls zur Band, die im September sogar ins Tonstudio eingeladen wurde, um den Song aufzunehmen. "Ein schöner Erfolg für die Jugendlichen und die Schule", befindet Heike Kurek, die im Fach Naturwissenschaften Akustik anbietet.

Das Erlernen von Gitarre und Keyboard gehört an der Europa-Schule zum Standard-Angebot.Ein Umstand, der beispielsweise die Bernauer Melanie Feige und Sohn Marcus sowie die Oma Ilona Feige nach Werneuchen führt. "Wir wollen uns mit Marcus das Profil der Schule ansehen, denn uns gefallen neben den Musikangeboten auch die Sprachangebote der Schule", zeigen sich die beiden Frauen durchaus angetan. Ein Gymnasium, das wissen sie, wäre für Marcus möglicherweise "zu hoch gegriffen", wie Melanie Feige es ausdrückt. Tatsächlich sind sie auf der Suche nach einer passenden Schule, um Marcus das beste Rüstzeug für die spätere Ausbildung mitzugeben. Dass es an der Werneuchener Schule alles etwas familiärer zugeht, scheint den Frauen gut zu gefallen. "Wir sehen noch die Blumberger Privatschule als Alternative an. Mit den Bernauer Schulen waren wir nicht so zufrieden, obwohl Marcus sie sogar mit dem Fahrrad erreichen könnte", gewährt Melanie Feige Einblicke in ihre Überlegungen.

Für Schulleiterin Astrid Hildebrand gehört der Tag der offenen Tür zu den Events der Schule, das nicht nur Begegnungen mit Eltern und künftigen Schülern, sondern gern auch mit vielen ehemaligen Schülern ermöglicht. "Es ist wirklich keine Seltenheit, dass hier ehemalige Schüler reingeschneit kommen, ihre Lieblingslehrer besuchen und erzählen, wie es ihnen gerade ergeht."

Vorrangig gilt der Tag natürlich den künftigen Schülern, die sich einen Eindruck verschaffen wollen, was sie möglicherweise auf der Europa-Schule erwarten wird. "Wir haben hier 200 Schülern und sind mit 20 Lehrern ein sehr gewachsenes Team ohne große Fluktuation, ein sehr stabiles Kollegium. Unsere Schüler kommen aus Eiche, Blumberg oder Mehrow, logischerweise aus Werneuchen und auch aus Strausberg. Außerdem bezahlt die Gemeinde den Schulbus nach Wegendorf, sodass sich auch von dort Jugendliche für uns entscheiden. Kurzum, wir haben keine Belegungsprobleme an unserer Schule", freut sich die Schulleiterin.Angebote in polnischer, französischer, englischer oder russischer Sprache gehören zu den Angeboten der Schule. Auch werde beispielsweise im Fach Biologie bilingualer Unterricht (Englisch) angeboten.

Danilo Bellin, Schüler der zehnten Klasse, zeigt sich jedenfalls mit der Europa-Schule sehr zufrieden und kann sie anderen Interessenten durchaus weiterempfehlen. "Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Lehrer sind entspannt und höflich, und weil das ja eine Ganztagsschule ist, brauche ich abends keine Hausaufgaben abzuarbeiten. Kfz-Mechatroniker will der 16-Jährige einmal werden, eine Ausbildungsstelle hat er bereits in Aussicht. "Ich hoffe, in Mathe und Physik noch auf eine Zwei zu kommen, dann sollte das auch hier in Werneuchen mit der Ausbildung klappen", freut sich der Jugendliche schon heute auf den nächsten Abschnitt nach der Ausbildung an der Europa-Schule Werneuchen. Ein Praktikum hat er bereits absolviert.