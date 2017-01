MÃ¤rchenspaÃŸ aus der WundertÃ¼te

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Erfolgsreihe Guten-Morgen-Eberswalde ist am Sonnabendvormittag mit einer fulminanten Theateraufführung ins neue Jahr gestartet und hat dabei nicht nur nebenbei Kurs auf die 500. Ausgabe genommen. Am 4. Februar wird im Paul-Wunderlich-Haus ein denkwürdiges Jubiläum gefeiert: Seit dem 14. Juli 2007 beginnt das Kulturwochenende in der Barnimer Kreisstadt sonnabends um 10.30 Uhr mit einer Show, für die kein Eintritt verlangt wird und die immer einer Wundertüte gleicht. Da stellen Schriftsteller ihre Werke vor, flimmern Filme über die Leinwand, jong-lieren Artisten mit Tellern oder rocken Musiker den Saal. Einmal pro Monat wird die Bühne Künstlern aus der Region überlassen. Und beim ersten Guten-Morgen-Eberswalde in jedem Jahr gibt es Theater. Zum Jahresauftakt 2017 haben Kristina Feix und Franziska Hoffmann vom Theater Kranewit aus Berlin"Hänsel und Gretel" gespielt.

"Das ist ja ein Fall fürs Jugendamt", scherzte der Zuschauer Steffen Groß nach der Aufführung, in der die bekannte Geschichte mit einem Augenzwinkern erzählt wurde. Die armen Eltern wussten hier, dass ihre beiden Kindern die Hexe treffen - und führten sie dennoch tief in den Wald. "Das Märchen geht ja gut aus", beruhigten sie sich. So hatten die Eltern und Großeltern im Publikum ihren Spaß, während die Kleinen manche Schrecksekunde erlebten, bevor sie am Ende aufatmen konnten.

"Wenn Theater auf dem Programm steht, sind wir fast immer dabei", verriet Dörte Krebs aus Lichterfelde, die mit ihren Söhnen Emil (7) und Fiete (5) nach Eberswalde gekommen war. Das Angebot sei abwechslungsreich, dabei immer hochklassig - und noch dazu gratis. "Hier werfen wir gern ein paar Münzen in die Spendenbüchse", sagte die Lichterfelderin, die mit ihrer Familie auch schon zum Kindertheater in Berlin gefahren ist. "Da hat ein Ticket acht Euro gekostet - unddas Gelbe vom Ei war es dann nicht", betonte Dörte Krebs.

Auch Cornelia Wolfram aus Altenhof lässt sich bei Guten-Morgen-Eberswalde nach Möglichkeit keine Theateraufführung entgehen. "Außerdem nehmen wir jedes Konzert mit", sagte sie. Denn ihr Sohn Florian (3,5) liebe alle Arten von Wohlklang.

"Den Countdown bis zur Jubiläumsausgabe bestreiten vor allem Musiker", kündigte Veranstalter Udo Muszynski an. Die 497. Ausgabe am 14. Januar gestaltet der Chansonier, Komponist und Multi-Instrumentalist Karl Neukauf, dessen Lieder denen von Randy Newmann, Udo Lindenberg oder Udo Jürgens ähneln. Die 498. Ausgabe am 21. Januar gehört dem Gitarristen Falk Zenker und für die 499. Ausgabe am 28. Januar ist eine Schulband angefragt.

