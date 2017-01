Oberhavel wirbt Dezernent aus Havelland ab

artikel-ansicht/dg/0/

"Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Montag bei der Vorstellung des neuen Winto-Chefs in Hennigsdorf. Ein Jahr lang hatten Weskamp und sein Vize Egmont Hamelow (CDU) nach einem Nachfolger für den Ende 2015 ausgeschiedenen Jürgen Paul gesucht, Hamelow solange widerwillig die Winto-Geschäfte geführt. Zwei Stellenausschreibungen blieben erfolglos. Doch im dritten Anlauf glauben Weskamp und Hamelow nun den Mann gefunden zu haben, den sie gesucht hatten. "Andreas Ernst kennt sich nicht nur in der Region aus. Er ist auch vom Fach und mit den Förderinstrumenten bestens vertraut."

Der 52-jährige gebürtige Spandauer, der in Brieselang lebt und Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften studiert hat, war zunächst von 1996 bis 1998 Amtsleiter für Wirtschaftsförderung im Nachbarkreis Havelland, bevor er für zwölf Jahre in die Stadtverwaltung Potsdam wechselte, wo er neben der Wirtschaftsförderung auch für Finanzen, Gesundheit, Soziales und Umwelt zuständig war. 2010 kehrte er als Dezernent für Kreisentwicklung ins Havelland zurück. Bei der Winto hat er nun für fünf Jahre unterschrieben.

Dort will er den unlängst mit der Stadt Hennigsdorf initiierten Ausbau des Biotechnologie-Zentrums in Hennigsdorf zum Erfolg bringen. Ein weiteres Projekt für Ernst ist der Ausbau des Breitbandnetzes. Im Februar sollen die ersten Fördermittel fließen. Ernst, der sich als ausgesprochen kommunikativen Menschen und guten Netzwerker bezeichnet, lobte die heterogene Wirtschaftsstruktur im Landkreis. Anders, als im Havelland, wo die Logistikbranche dominiere, könne Oberhavel auf eine heterogene Struktur mit Schwerpunkten Metall, Schiene und Biotechnologie bauen. Erwartet wird von Ernst aber auch, neue Impulse für den Tourismus zu geben.