Immer mehr Energie aus Sonne

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In Schwedt gibt es immer mehr Solaranlagen auf den Dächern. 220 Fotovoltaikanlagen speisen mittlereweile ins Netz der Schwedter Stadtwerke ein. Zum Jahreswechsel hat der Energieversorger seine vierte eigene Solarstromanlage in Betrieb genommen. Auf dem Dach der Wärmeübertragungsstation an der Felchower Straße wandeln 80 Module einer 24 Kilowatt-Anlage Sonnenenergie in Strom um. Die Stadtwerke betrieben außerdem Solaranlagen auf dem Dach der Talsand-Schule, am Freizeit- und Erlebnisbad Aquarium sowie auf dem Dach einer Lagerhalle im Schwedter Hafen.