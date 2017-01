Kegel-Duo rÃ¤umt doppelt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Bremsdorf/Beeskow (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: das Kegel-Mix-Doppel mit Sophie Riedel und Sebastian Hahn.

Sophie Riedel vom SV Grün-Weiß Bremsdorf und Sebastian Hahn vom 1. KC Beeskow sind ein eher zufällig entstandenes Team. Die beiden Zwölfjährigen kegeln seit etwa zweieinhalb Jahren. Beide sind sehr ruhig. Während Sophie klein und zierlich ist, ist Sebastian für sein Alter sehr groß und ein kräftiger Typ.

Beide nahmen im vergangenen Jahr am Landesauswahltrainingslager in Kablow und Königs Wusterhausen teil. Sebastian Hahn ist bereits eine feste Größe in der Landesauswahl und war ein Jahr zuvor bereits Deutscher Meister im Mix-Doppel in Norderstedt mit einer Partnerin aus Brieselang.

Sophie Riedel debütierte in der B-Jugend-Auswahl Brandenburgs. Während die Verantwortlichen im Land die Qualitäten von Sophie noch nicht kannten, wusste man im Kreiskeglerverband Oder-Spree schon seit längerem, dass hier in Bremsdorf eine ganz große Keglerin heranwächst.

Nun ging es nach Lüneburg zum Deutschlandpokal. Der Landesauswahltrainer Rainer Kühn fügte das Mix-Doppel Sophie Riedel und Sebastian Hahn zusammen, vielleicht auch weil beide sehr ruhig sind. Während sich Sophie erst einmal an den Deutschlandpokal gewöhnen musste, kannte Sebastian diese Meisterschaft. Von Beginn an waren beide das beste Brandenburger Paar und qualifizierten sich mit einem fünften Platz sehr sicher für das Viertelfinale. Dort wurde das Duo Dritter und belegte im Halbfinale belegte mit den großen Favoriten aus Schleswig-Holstein holzgleich Platz 1.

So zogen Sophie und Sebastian als einziges Brandenburger Paar ins Finale ein. Die Bremsdorferin konnte vor Aufregung kaum noch kegeln. Doch da kam dann der Titelverteidiger aus Beeskow ins Spiel. Vor jeder Kugel die Worte: "Du schaffst das" und nach jeder Kugel das Lob von Sebastian Hahn, weil Sophie es super gemacht hatte. Zwei Kugeln vor Schluss hatte das Duo einen Rückstand von vier Holz auf den Durchschnitt von "6" je Wurf bezogen. Mit zwei Achten würde es sich ins Stechen retten, mit einer "8" und einer "9" wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Mit allen anderen Ergebnissen bei den letzten zwei Kugeln hätte das Doppel Silber gewonnen - "und das wäre schon der drittgrößte Erfolg des Kreises aller Zeiten", sagt der Beeskower Vereins-Chef Rudolf Heger.

Sophie war zuerst an der Reihe: eine 8, nun hing alles von Sebastian ab. Gewohnt ruhig nahm er die letzte Kugel, die ihm Sophie in die Hand drückte, und ging zum Anlauf, schob die Kugel ab - und "alle Neune" fallen um. Deutscher Meistertitel!

Während die Brandenburger Auswahl nach der letzten Kugel förmlich ausflippte, nahmen Sophie und Sebastian den Triumph gewohnt ruhig und gefasst hin. "Beide haben gar nicht gewusst, war sie da für den Kegelsport in ihren Vereinen geschafft haben", erklärt Heger.

Sophie Riedel setzte dem noch einen drauf. Als sie mit ihrer Heimtrainerin Petra Breitenfeld telefonierte und diese sich nach dem Ausgang der Wettbewerbe erkundigte, teilte sie mit, dass Brandenburg beim Deutschlandpokal Bronze gewonnen hat, von ihrem Deutschen Meistertitel jedoch kein Wort. Dies erfuhr sie erst, als von allen Seiten Gratulationen eintrudelten.

"So bescheidene und disziplinierte Nachwuchskegler wie diese Sophie Riedel und Sebastian Hahn beleben unheimlich den Kegelsport. Und sie sind für die Zukunft sicher auf dem Weg, auch bei den Erwachsenen Erfolge zu erreichen", sagt Heger.

Doch jetzt geht erst einmal der Blick auf das gerade begonnene Jahr. Und da könnten Sophie Riedel und Sebastian Hahn im Oktober ihr erstes Länderspiel gegen Dänemark bestreiten. Beide wurden wegen ihrer guten Leistungen in den Kader der deutschen B-Jugend-Nationalmannschaft berufen.