Rosige Aussichten fÃ¼r Gransee

Alles in allem zeigt sich Frank Stege, Amtsdirektor in Gransee, aber sehr zufrieden mit der Entwicklung. Sie sei ein klarer Beleg dafür, dass die Infrastruktur-Politik der Gemeinden gemeinsam mit der Amtsverwaltung vor Jahren bereits die richtigen Weichen stellen half. Eigentlich sei es kaum zu glauben: "Neuglobsow hat inzwischen absolut kein Baugrundstück mehr", alles sei vergeben. "Das ist doch äußert positiv", freute sich Stege.

Außerordentlich erfolgreich sei überdies die Vermarktung des neuen Granseer Wohngebietes "Am Stadtwald" vorangeschritten. Das gesamte Areal sei etwa zu vier Fünfteln bereits ausgebucht. Wobei etwa zur Hälfte Granseer dort bauen - und die andere Hälfte sind neue Einwohner.

"Wir können in diesem Zusammenhang nur ein dickes Dankeschön unter anderem der Regio-Nord aussprechen für ihre Ansiedlungs-Initiative ,Ick wohn' beim See". Doch auch Mitarbeiter der Amtsverwaltung wie vor allem Britta Franzen hätten die Aufgabe der Vermarktung hervorragend bewältigt.

Wo muss Schatten festgestellt werden? Zum Beispiel in der Gemeinde Großwoltersdorf, wo ein Rückgang der Bevölkerung von 25 Personen verzeichnet werden musste, erläutert Stege. Wobei das Dorf Großwoltersdorf selbst 26 Wegzüge bei zehn Neuansiedlungen zu verkraften hat. Ebenso in Zernikow: Neun Wegzügen stehen drei Ansiedlungen gegenüber.

Was ein Zeichen dafür ist, Geduld aufzubringen bei infrastrukturellen Prozessen. Immerhin waren bereits 2009 in Zernikow der Jugendklub saniert und Spielmöglichkeiten geschaffen worden - eigentlich herrschten beste Bedingungen für den Nachwuchs. Nicht in Frage komme daher, einen Kurswechsel einzuleiten. Beispiel Sonnenberg: Zu Recht hätten unlängst Bürger des Ortsteils Schulzendorf zu Bedenken gegeben, dass der dortige Spielplatz jahrzehntealt sei. Auf dem Spielgerät dort habe wohl schon der jetzige Amtsdirektor gespielt, hieß es. "Wir haben das Signal verstanden, es gibt in Schulzendorf Nachholebedarf in dieser Sache", erklärte Frank Stege. Denn Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs und Klubräume für die Jugend machten jungen Familien die Entscheidung viel leichter, sich in einer Kommune auch anzusiedeln. Deshalb habe man kürzlich das Grundstück der ehemaligen Gaststätte in Sonnenberg erworben, um das heruntergekommene Gebäude zu beseitigen. Fördermittel für den Abriss werden erwartet, so dass dort unmittelbar neben dem modernen Gemeindezentrum ein Areal mit Spielplatz für Kinder geschaffen werden kann, erläutert der Amtsdirektor.

"Kinderfreundlichkeit ist ein wichtiges Signal für junge Familien", betonte er. So auch in Gransee, wo eine weitere Attraktion für Kinder errichtet wird: So soll der Spielplatz zwischen Kita Zwergenland und früherem Stasi-Gebäude, also gegenüber von Stadt- und Siemensschule, aufgewertet werden. So dass zur Freude der Kleinen ein echter Abenteuerspielplatz entsteht.

"Alles in allem haben wir nichts falsch gemacht bei der Ansiedlungspolitik", so Stege: Das Gewerbegebiet mit mehreren hundert Arbeitsplätzen platzt aus allen Nähten und werde planmäßig erweitert. Die Existenz des Krankenhauses sei durch den Verbund der Oberhavel-Kliniken gesichert. Die Gemeinden des Amtes Gransee bemühten sich um ausreichende Kapazitäten für die Kitas und bei der Bildung - fünf Millionen Euro inklusive Förderung wurden investiert. Es gebe das Gymnasium, das einen wichtigen Standortfaktor darstellt. Der Radwegebau sei forciert worden, so dass nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische beispielsweise zwischen Menz und Neuglobsow oder zwischen Schulzendorf und Gransee ohne Auto gut vorankommen. "Es ist total erfreulich, wie diese neuen Radwege angenommen werden", weiß Stege. Überdies werde das DSL-Netz Schritt für Schritt weiter ausgebaut. "Alle Orte sind bereits jetzt gut erschlossen. Und nicht zu vergessen die Zuganbindung: In 40 Minuten sei man zum Beispiel in Berlin-Gesundbrunnen. Das Straßennetz sei gut ausgebaut, zählt der Amtsdirektor auf.