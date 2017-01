Rotes Polster wartet auf Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits in der fünften Woche kämpfen die dunkle Seite der Macht und die Rebellion auf der Leinwand des Movie Magic gegeneinander. Der Star-Wars-Film "Rogue One" sichert dem Kino derzeit wieder gut besetzte Säle. "Wir brauchen solche Blockbuster", sagt Theaterleiter Emanuel Fernandes, seines Zeichens selbst Fan der Science-Fiction-Saga. Mit einem weiteren Kinosaal könnte er den Kassenschlager sogar noch etwas länger im Programm halten. Im Grunde ist der auch längst fertig, wartet allerdings noch auf seine Bauabnahme. 34 knallrote Kinosessel stehen für die Besucher bereit. Sie erweitern die Zahl der Plätze auf insgesamt 660. Im Raum riecht es noch nach der neuen Auslegeware. Die Leinwand misst gute fünf mal gute zwei Meter. Wie Fernandes erläutert, sollen dort künftig anspruchsvolle Filme laufen. Die, die an der Kinokasse nicht so klingeln.

Gleichzeitig könnten aber auch Blockbuster länger im Programm gehalten werden. "Wir stellen fest, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt immer noch Nachzügler gibt, die einen Film noch nicht gesehen haben", sagt Fernandes. Gern hätte er den Saal bereits eröffnet. Doch das Baurecht sei eine Katastrophe. Beim Brandschutz gehe teils um Kleinigkeiten, die dem Laien nicht immer einleuchten würden. Ende Januar rechnet der Theaterleiter nun mit der Einweihung. Der fünfte ist der einzige Saal, der auch über sogenannte Love-Seats verfügt. Kuschelnde Paare werden darin nicht durch eine störende Armlehne getrennt.

Für sie wird der vermeintlich nächste Kassenschlager eher weniger geeignet sein. Denn bei der Fortsetzung des erotischen Dramas "Shades of Grey" handele es sich aus Sicht des Programmchefs eher um einen Frauenfilm. Deshalb wird es am 8. Februar um 20.15 Uhr auch einen Ladies Preview geben. "Männer sind natürlich nicht verboten", sagt Fernandes. Ob die sich aber mit dem Rahmenprogramm anfreunden können, ist fraglich. Vor dem Film erwartet die Gäste eine Man-Strip-Show.

Der Theaterleiter rechnet mit einem guten Einspielergebnis. Schon der erste Teil 2015 sei ein Erfolg gewesen. "Der lief super", sagt der Theaterleiter, der erst Ende des Monats zur großen Filmmesse nach München reist. Dort präsentieren die wichtigsten Verleiher dann ihre Trailer, einzelne Szenen oder teilweise komplette Filme. "Es wird das Jahr der Fortsetzungen", soviel kann Emanuel Fernandes schon sagen. "Fluch der Karibik, The Fast and the Furious, die Schlümpfe", zählt er auf. Sie alle sind 2017 mit einem weiteren Teil vertreten. Und Ende des Jahres, voraussichtlich am 14. Dezember, wird es mit Episode 8 auch einen weiteren Star-Wars-Film geben. Sehr zur Freude des Theaterleiters, für den das ungerade neue Jahr noch einen weiteren Vorteil hat. Weder mit Welt- noch mit Europameisterschaft im Fußball muss das Kino konkurrieren.

Damit das Warten zwischen Ticketkauf und Vorführungsbeginn angenehmer wird, ist im Movie Magic auch ein Ausbau des Foyers geplant. Gepolsterte Sitzbänke laden dann zum Verweilen ein.

Neben dem Programm auf der Leinwand würde 2017 noch die ein oder andere Überraschung warten, meint Fernandes. Welcher Promi das Kino mit seinem Programm besucht, wird allerdings erst verraten, wenn die Verträge fix sind. Mit ziemlicher Sicherheit aber, so viel kann er sagen, wird es ein Wiedersehen mit Gabi Decker geben. Im vergangenen Jahr war die Kabarettistin gleich zwei Mal in Eberswalde zu Gast. Nach Wunsch des Theaterleiters soll sie zur festen Größe im Kalender werden.

