ZerrÃ¼ttet durch Dauerreform

(MOZ) Der Landesforst wird seit Jahren in Brandenburg wie das fünfte Rad am Wagen behandelt. In den Blickpunkt gerät der Bereich jedes Mal, wenn es um Personalabbau geht. Dabei wird stets mit utopischen Zielvorgaben für den Stellenabbau gearbeitet, Zahlen die durch altersbedingte Abgänge oder durch Umschulungen für andere Bereiche der Landesverwaltung nicht erreicht werden können.