Einbruch bei der "Bernauer Tafel"

Die Nacht auf Samstag war für den Tafel-Chef ziemlich kurz. Gegen zwei Uhr erreichte ihn der Alarm. "Erst dachte ich an einen Fehler", so Weich. Er zog sich trotzdem an und fuhr an die Rüdnitzer Chaussee. Dort sah er dann schon, dass das Tor gewaltsam geöffnet war. Weich rief bei der Polizei an, wenige Minuten später war ein Funkwagen vor Ort. Die Beamten entdeckten weitere Einbruchsspuren am Fenster des Verwaltungsgebäudes. Im Büro wurde schließlich das Ausmaß deutlich: Computertechnik, darunter ein Laptop und eine Festplatte, sowie vier Mobil-Telefone und ein Fernsehgerät fehlten. Auch der Bewegungsmelder war mutwillig zerstört worden. Mitarbeiter der Kriminaltechnik sicherten noch in der Nacht mögliche Spuren der vermutlich zwei bis drei Einbrecher, auch ein Hund wurde eingesetzt.

"Der Schaden liegt bei 6000 bis 7000 Euro", schätzt der Vereinsvorsitzende. Darüber hinaus hat die Tat aber auch den eingespielten Tagesablauf kräftig durcheinander gebracht. "Die Fahrer kann ich momentan nicht mobil erreichen", nennt Weich ein Beispiel.

Eine Konsequenz hat der Tafel-Verein bereits gezogen. "Wir werden bei der Sicherungstechnik aufrüsten", kündigte Weich an. Ferner hofft er auf Sponsoren, die vielleicht noch Technik haben, die sie der "Tafel" zur Verfügung stellen können.

Der Verein versorgt derzeit wöchentlich rund 1000 Menschen im Barnim und in Märkisch Oderland.