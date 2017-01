Filmemacher freuen sich Ã¼ber Einschulungsfotos

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Das Archiv des Golzower Filmmuseums der "Kinder von Golzow" ist um zwei historische Fotos reicher. Gleich nach der "Langen Filmnacht" im November, bei der unter anderem der 1999 veröffentlichte Film "Ein Mensch wie Dieter" gezeigt wurde, meldete sich Waltraut Tuchen bei der Lokalredaktion Seelow: "Ich entdeckte die Film-Crew auch erst viele Jahre und einige Filme über die Kinder von Golzow später auf unseren, der damaligen Qualität entsprechenden, Privataufnahmen von der Einschulung unserer Tochter Juliane. Winfried Junge drehte dort, weil auch die Tochter von Dieter Finger eingeschult wurde. Ich glaube, sie hieß Dana Finger. Sie ging in die Klasse unserer Tochter. Die Einschulung war am 1. September 1983, 22. Oberschule W. I. Lenin in Frankfurt (Oder), Neuberesinchen." Jetzt hat sie die Fotos zugesandt.

Barbara und Winfried Junge, denen die MOZ diesen Bildergruß weiterleitete, waren überrascht: "Wir danken ganz herzlich und gliedern sie in unser Archiv ein", antworteten sie. Hauptfigur ihres Films "Ein Mensch wie Dieter" ist Dieter Finger. Dessen Leben haben Junges von 1961 bis 1999 aufgezeichnet. In verschiedenen Unterkapiteln wird Dieter vorgestellt und sein Leben über begleitet. Diese Dokumentation startet nicht mit dem ersten Schuljahr. Sie beginnt mit einem Besuch bei Dieter in Libyen im Jahr 1988. An dieses Dreivierteljahr seines Lebens wird Dieter später mit leuchtenden Augen zurückdenken. Dieter, der immer vom Reisen geträumt hat, durfte zum Arbeiten nach Libyen reisen. Erst danach wird Dieters Leben chronologisch ab der ersten Klasse dargestellt. In Abständen von ein bis drei Jahren führt Winfried Junge Interviews mit Dieter und seiner Familie, stellt auch einmal 1994 die 17-jährige Tochter Dana vor, von deren Einschulung die Fotos von Waltraut Tuchen sind.