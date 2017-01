Von Waldunterbau Ã¼ber Schulweg bis Rasenmahd

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Es ist selten geworden, dass sich jemand freiwillig nach einem Stück Papier bückt, es in den nächsten Korb wirft, schon gar nicht am Markt. Glücklicherweise ist da die Umweltstreife. "Und nicht nur dort sorgen die beiden in der Maßnahme Impuls 50+ für Sauberkeit", sagt Gerd Heese, schon Jahrzehnte die Seele der Beschäftigungsgesellschaft Steremat (BSG mbH) vor Ort in Altlandsberg, der ihnen die Tour vorgibt.