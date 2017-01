Freiraumschutz statt Industrie

artikel-ansicht/dg/0/

Ansiedlungen: Firmenwerbung vor dem Industriepark am PCK Schwedt. Eine Vorratsfl├Ąche f├╝r weitere Ansiedlungen neben dem Industriepark soll jetzt gestrichen werden © MOZ/Michael Dietrich

Berlin wächst und droht überzuquellen, im Speckgürtel boomen Zuzug und Ansiedlungen, während die Randregionen schrumpfen. Dieser Entwicklung will die Politik mit dem neuen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg entgegentreten. Auch Schwedt war aufgefordert, zum 103-seitigen Entwurf Stellung zu beziehen.

Die Stellungsnahme fällt größtenteils positiv aus. Schwedt ist in dem Papier wie bisher auch als Mittelzentrum ausgewiesen und wird als solches stärker gefördert als beispielsweise Städte wie Angermünde oder die Gemeinden und Orte in den umliegenden Ämtern Oder-Welse und Gartz. Auch mit der im Plan vorgesehenen Beschränkung der Ansiedlung neuer Wohngebiete auf maximal fünf Prozent des aktuellen Wohnungsbestandes habe Schwedt keine Probleme. Die Stadt verliert nach wie vor Einwohner und wird bis 2030 nach Landesprognose unter 25 000 Einwohner fallen. "Wir halten diese Grenze zur Steuerung der Wohnungsansiedlungen für sehr moderat", räumt Stadtplaner Frank Hein ein.

In Bezug auf Industrieansiedlungen jedoch fällt sein Urteil anders aus. "In der bisherigen Landesplanung war für Schwedt eine große Vorratsfläche für Ansiedlungen direkt am PCK vorgesehen. Diese Fläche ist im Entwurf für den neuen Landesentwicklungsplan nicht mehr enthalten und wurde nunmehr als zu schützender Freiraumverbund ausgewiesen. Das lehnen wir als Stadt ab und fordern, dass die Vorsorgefläche für mögliche Wirtschaftsansiedlungen wieder aufgenommen wird", erklärt Frank Hein.

Bei der Fläche handelt es sich um ein 120 Hektar großes Waldgebiet an der B 166 direkt neben dem Industriepark Schwedt auf PCK-Gelände. Für den Fall einer wirtschaftlichen Großansiedlung kann so eine Reservefläche im Landesinteresse von entscheidender Bedeutung sein bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen. Der vorgesehene Freiraumverbund auf der Fläche stünde einer wirtschaftlichen Ansiedlung dagegen eher im Weg und stellt bei einer Standortauswahl für Investoren ein klares Hindernis dar.

Für Stadtplaner Frank Hein ist diese Planung nicht nachvollziehbar. "Die Fläche direkt am PCK-Werkszaun ist nicht zwingend notwendig für den Biotopverbund. Ein paar hundert Meter weiter kann dieser Verbund ebenso sichergestellt werden", ist er überzeugt.

In der Stellungnahme spricht sich die Stadt ebenso für die Aufnahme des Ausbaus der Wasserstraße im Landesplan aus. Der spielt dort bislang gar keine Rolle. Ebenso fordert Schwedt, den im Bundesverkehrswegeplan gestrichenen Neubau des Grenzübergangs B 166 zur Ortsumgehung des Schwerlastverkehrs von Schwedt wieder aufzunehmen und eine verbesserte Bahnanbindung der Stadt nach Berlin. Die Rede ist von einem Halbstundentakt.

Auch die Unternehmerverbände der Region haben bereits heftige Kritik am Entwurf der Landesplanung angekündigt und wollen sich dazu am Dienstag in Angermünde auf einer Pressekonferenz erklären.