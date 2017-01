Sehen, was sich Glienicke leisten kann

artikel-ansicht/dg/0/

Allerdings geht es ohne Erklärungen gleich zur Sache, was für die meisten Einwohner schwer nachzuvollziehen ist, zumal auch ein bisschen Verwaltungsfachdeutsch vonnöten ist. Der Vorbericht zur aktuellen Haushaltssatzung bleibt wichtig. Unter "Rathaus und Politik" auf der Homepage lässt sich beides leicht finden.

Vor allem sollen die Gemeindevertreter mit dem interaktiven Haushalt arbeiten, um sich beispielsweise in den Fachausschüssen schnelle Informationen zu holen. Mit Grafiken und Diagrammen sind die Themen aufbereitet, die Entwicklung über Jahre leicht zu verfolgen. Zu sehen sind bisher nicht die einzelnen Konten, aber über kleine Pfeile, die per Klick weitere Informationen aufblättern, sind ablesbare Tendenzen dargestellt, die von der Entwicklung der Personalaufwendungen bis zum Betreuungsaufwand pro Kita-Kind reichen.

"Die Erträge und Aufwendungen sollen so differenziert wie möglich zu verfolgen sein", erläutert die Leiterin des Finanzfachbereichs, Grit Knappe. Mit jeder eingearbeiteten Änderung im Haushalt wird automatisch das Ergebnis neu berechnet. Alles wird so über die von der Gemeinde beauftragte Firma "Interkommunale Vergleichs-Systeme" (IKVS) eingegeben, dass die Daten auch mit anderen Kommunen verglichen werden können. Bürgermeister Dr. Hans Günter Oberlack (FDP) ist von dem System überzeugt, das die Kommune sogar schon differenzierter handhabe als IKVS vorgesehen habe. "Wenn es einmal läuft, hat man es immer aktuell zur Verfügung."

Mit einem ausgeglichenen Haushalt von 22,4 Millionen Euro an Aufwendungen und Erträgen sei es um Glienicke derzeit gut bestellt, so Oberlacks Einschätzung. Die Gemeinde ist in punkto Einkommenssteuer stark, bezieht aber wenig Mittel aus der Gewerbesteuer (Glienicke hat lediglich 4,6 Quadratkilometer an Gewerbefläche.) In die Zukunft sieht er bei sinkenden Zuwendungen mit gemischten Gefühlen.

"Wir müssen uns auch leisten können, was wir uns leisten", sagt Grit Knappe dazu. "Angeschafft ist schnell. Die Abschreibungen sind eine langzeitige Wirkung, die wir im Blick haben müssen." Mit dem interaktiven Haushalt soll das den Gemeindevertretern schneller gelingen als bisher.