Viel Beifall fÃ¼r Bericht Ã¼ber Australienreise

Trebatsch (MOZ) 40 Besucher haben die erste Veranstaltung der Ludwig-Leichhardt-Gesellschaft im neuen Jahr trotz widriger Witterungsverhältnisse besucht. Referent Georg Schneider berichtete in informativer und unterhaltsamer Art von seinem "Work and Travel-Jahr" in Australien. Der Student der Politik - und Wirtschaftswissenschaften hatte den "Fünften Kontinent" mit Freunden oder allein entlang der Ostküste bereist.