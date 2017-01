Wie weiter nach der 6. Klasse?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543451/

Am Gauß-Gymnasium findet am 12. Januar zunächst ein Informationsabend in der Aula der Schule in der Friedrich-Ebert-Straße 52 statt. Er richtet sich vorrangig an interessierte Eltern von Kindern der Klassenstufe 4. Die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Spezialschule richtet seit 2007 jährlich eine 5. Klasse als Leistungs- und Begabtenklasse ein. Das pädagogische Konzept orientiert sich dabei am Profil der Schule, das die Suche und gezielte Förderung von interessierten, begabten und hochbegabten Kindern beinhaltet. In Verbindung mit guten Arbeitsbedingungen, geschaffen durch die Stadt als Träger, und dem fußläufig gelegenen Internat Haus Einstein werden Kindern aus ganz Brandenburg beste Bedingungen geboten. Außerdem findet am 14. Januar, 10-13 Uhr, der Tag der offenen Tür statt. Für Kinder der Klassenstufe 6 besteht dann auch die Möglichkeit zur Teilnahme am pflichtigen Eignungstest.

Auf viele Besucher freuen sich auch die Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und Partner der Kleist-Oberschule am 18. Januar. Die Einrichtung am Leipziger Platz öffnet ihre Türen in der Zeit von 16-19 Uhr, um ihre Bildungsangebote vorzustellen. Interessierte werden von Schülern durch das Gebäude geführt und erhalten alle wichtigen Informationen - ob zu Unterricht, Schulabschlüssen, Möglichkeiten der weiteren Laufbahn, Praxislernen, Berufsorientierung, Schulsozialarbeit, Hausprojekt, Ganztagsangeboten und vielen anderen Angeboten und Fragen mehr geben kompetente Ansprechpartner Auskunft.

Am 21. Januar, 9-12 Uhr, präsentiert sich zudem das Karl-Liebknecht-Gymnasium. Angesprochen fühlen dürfen sich vor allem Kinder der 6. Klassen sowie deren Eltern. "Als einziges allgemein zugängliches Gymnasium der Stadt Frankfurt rechnen wir wieder mit einer großen Zielgruppe", sagt Schulleiter Torsten Kleefeld, der um 10 Uhr und 11 Uhr in der Aula im Hauptgebäude in der Wieckestraße 1b den Bildungsgang am Gymnasium vorstellt und Auskunft zum Anmeldeverfahren gibt. Empfangen werden die Besucher von Schülern. Fachbereiche präsentieren sich in ihren Unterrichtsräumen, stellen Inhalte vor und zeigen Arbeitsmaterialien. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Polnischunterricht, der das Profil der Schule prägt. Außerdem können sich Grundschüler praktisch betätigen, etwa beim Mikroskopieren. Und AGs und schulische Teams informieren über außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsgestaltung.

Die Freie Waldorfschule lädt am 16. Januar, 19 Uhr, zu einem Informationsabend ein. Offene Türen gibt es dann am 21. Januar. In der Zeit von 10-13 Uhr informieren Lehrer und Mitarbeiter der Schule unter anderem über Grundzüge der Waldorfpädagogik, die Einschulung, den Quereinstieg, Praktika, Prüfungen und Abschlüsse. Zum Angebot der freien Schule gehören alle staatlichen Schulabschlüsse, einschließlich Abitur. Hervorzuheben ist hier vor allem die Möglichkeit, auch im Fach Polnisch, das ab der 6. Klasse belegt werden kann, das Abitur abzulegen.

Die Hutten-Oberschule und die Sportschule als weiterführende Schulen in Frankfurt hatten in diesem Schuljahr bereits zu offenen Türen eingeladen.