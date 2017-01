Neun Mal Ã¶ffnet das Theater seine TÃ¼ren

artikel-ansicht/dg/0/

Die Tanzwoche feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Wieder vereint sie professionelle Tänzer und Ensembles sowie lokale Gruppen auf den Bühnen des Friedrich-Wolf-Theaters und der Kleinen Bühne. Vom 10. bis zum 26. Märzen dürfen sich alle tanzbegeisterten Zuschauer auf insgesamt neun Veranstaltungen freuen.

Traditionell eröffnen die Eisenhüttenstädter Tanzgruppen die Tanzwoche - in diesem Jahr am 10. März - und präsentieren ihre neuesten Choreographien. Auch dem Tanznachwuchs bietet das Festival wieder eine Plattform. Das sehr gut nachgefragte Kindertanzprogramm, das diesmal unter dem Motto "Tanz durch den Märchenwald" steht, ist traditionell gleich zwei Mal zu sehen, am 12. März, um 16 Uhr und einen Tag später für Schulklassen und Kita-Gruppen um 10 Uhr.

Auch "Die Nacht der kurzen Stücke" (11. März, 20 Uhr) wird es wieder geben, ebenso den Orient-Express (17. März, 20 Uhr) sowie die "Tanz-Art" mit den regionalen Tanzvereinen (19. März, 17 Uhr).

International wird es am 15. März, dann nämlich ist die Show "Tap Factory" um 20 Uhr zu sehen. Tänzer, Akrobaten und Musiker aus aller Welt präsentieren eine bunte Mischung aus Percussion, Stepptanz, Hip Hop und Comedy im Stil vom Stomp und Blue Man Group.

Sven Helbig, gebürtiger Eisenhüttenstädter und inzwischen international gefragter Komponist und Musikproduzent, kommt für die Tanzwoche in seine alte Heimatstadt zurück. Am 18. März, um 20 Uhr präsentiert er mit der Oxymoron Dance Company die "Pocket Symphonies".

Heiß und feurig wird es am 25. März, wenn es um 19.30 Uhr heißt "The Great Dance of Argentina", von und mit den Weltstars des Tango Nicole Nau und Luis Pereyra. Schließlich endet die 25. Tanzwoche mit einer Wiederholung ihrer Premieren am 26. März, um 17 Uhr.

