Auf den Spuren von Wolf und Co.

Die Natur der Lieberoser Heide genießen und Wildnis entdecken - dazu lädt die Stiftung auch in diesem Jahr ein. Dabei kann sich die Stiftung auf bewährte Partner stützen. Dazu zählen die Oberförstereien, die Naturwacht, örtliche Vereinen, Naturschutzexperten und ehrenamtliche Aktiven. "Mit deren Beteiligung konnten wir wieder ein spannendes und vielfältiges Programm zusammenstellen", kündigt die Lieberoser Stiftungsrepräsentantin Jenny Eisenschmidt an.

Das neue Programm umfasst bekannte Dauerbrenner, wie Exkursionen zu militärhistorischen Relikten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz (18.März, 14. Oktober) oder eine Vogelstimmenwanderung am 8. April. Neu ist eine Fahrradtour durch die Lieberoser Heide am 27. Mai, die an Mooren, Waldflächen, sowie an Offenlandflächen vorbeiführt. Erstmals wird im Rahmen der "European Bat Night" am 19. August eine Fledermausexkursion angeboten. Als Höhepunkt soll dabei auch eines der Tiere kurzzeitig eingefangen werden.

Die Wolfsführungen sind die Veranstaltungen im Jahresprogramm mit der größten Resonanz. Regelmäßig sind die Führungen in das Gebiet, in dem die Wölfe seit mindestens zehn Jahren wieder heimisch sind, innerhalb von kurzer Zeit ausgebucht. "Deshalb ist es erforderlich, frühzeitig die Tour zu planen und sich anzumelden", rät Jenny Eisenschmidt. Die erste dieser Exkursionen findet am 19. Februar statt. Anmeldungen dafür nimmt die Stiftung ab dem 6. Februar entgegen.

Am 11. März gibt es eine weitere Wolfstour, die mit einer Lesung kombiniert wird. Die Journalistin Petra Ahne (Berliner Zeitung) liest während der Exkursion auszugsweise aus ihrem Buch "Wölfe - ein Porträt". Weitere Wolfstouren mit Anmeldung sind für den 17. September und den 4. November vorgesehen.

Bereits am 28. Januar steht mit dem "Tag der Lieberoser Heide" einer der ersten Termine auf dem Veranstaltungsplan. "Wir erleben gemeinsam einen schönen und entspannten Tag in gemütlicher Atmosphäre mit spannenden und informativen Vorträgen bekannter Fachleute zu naturkundlichen Themen der Lieberoser Heide" heißt es im Veranstaltungskalender, der im Internet einzusehen ist oder auch bei der Stiftung bestellt werden kann. Der Tag der Lieberoser Heide wird von Isabell Hiekel vom Förderverein Nationalpark Lieberoser Heide und Jenny Eisenschmidt geleitet. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr in der Darre Lieberose statt. Selbstgemachte Gulaschsuppe und Kuchen können für einen kleinen Betrag erworben werden. Anmeldung ist erforderlich unter info@lieberoser-heide.de

Am 17. Februar steht ein Vortrag mit Bilderreise durch die einzigartige Geschichte der Lieberoser Heide auf der Agenda.Der Vortrag beleuchtet Hintergründe des sowjetische Truppenübungsplatzes Lieberose. Dabei wird auch das Thema Militärspionage zur Sprache kommen. Die Veranstalter versprechen "historische und spannende Fakten und Erzählungen aus teils bisher unveröffentlichtem Material." Referent ist der Lieberoser Historiker Andreas Weigelt, die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Förderverein Lieberose durchgeführt. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der Lieberoser Darre.

Anmeldung zu den Veranstaltungen unter Tel. 033671 32788 oder per E-Mail unter eisenschmidt@stiftung-nlb.de. Das Jahresprogramm sowie weitere Informationmaterialien sind im Internet unter www.stiftung-nlb.de ersichtlich, können aber auch telefonisch bestellt werden.