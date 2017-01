Im besten Alter fÃ¼r Kabarett

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Mit 66 Jahren fängt das Leben bekanntlich erst so richtig an, dementsprechend sind 72 Jahre wohl das Alter, in dem Kabarettisten auf der Bühne in ihrem Element sind. So geschehen am Sonntag, als Gisela Oechelhaeuser vor ihr Publikum in der Klosterscheune trat. 80 Zuschauer hatten sich in dem altehrwürdigen, schneebedeckten Gebäude eingefunden, um der Berlinerin zu lauschen.