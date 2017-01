Polizeigewerkschaft enttÃ¤uscht von neuem Sicherheitspaket

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Berlin geht der Beschluss des rot-rot-grünen Senats zur Ausweitung der Videoüberwachung nicht weit genug. Sie wünsche sich eine Kameraüberwachung nicht nur von Großereignissen, sondern auch von Kriminalitätsschwerpunkten wie dem Alexanderplatz oder dem Kottbusser Tor, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist schlecht für die Sicherheit in der Stadt, wenn Ideologie vor Fachlichkeit geht."