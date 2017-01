Alte Schule in Zabelsdorf: Verkaufskriterien aufgeweicht

artikel-ansicht/dg/0/

Zabelsdorf (GZ) Noch immer sucht die Stadt Zehdenick nach einem Käufer für die alte Schule in Zabelsdorf. Anfang Oktober hatte die Verwaltung das Objekt schon einmal ausgeschrieben. Damals allerdings mit der Auflage, dass das Gebäude nur von demjenigen erworben werden darf, der es innerhalb von drei Jahren für die eigene Wohnnutzung herrichtet. In der neuen Ausschreibung ist davon nicht mehr die Rede. Mehr noch: Nun überlässt es die Kommune dem Käufer, das Haus für eine Wohnnutzung, den Betrieb eines Beherbergungsgewerbes oder für einen nicht störenden Gewerbebetrieb zu nutzen. Bei dem Mindestgebot von 70 300 Euro ist es hingegen geblieben, die für das am Dorfanger liegende rund 3 000 Quadratmeter große Grundstück zu zahlen sind. Das darauf stehende Wohnhaus samt Nebengelass befindet sich laut Ausschreibung in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Das Haus, das zirka 1930 erbaut worden sein soll, war anfangs die Dorfschule, später wurden die Räume für die Gemeindeverwaltung des Ortes genutzt und schließlich nur noch als Wohnhaus. Der Käufer erwirbt auch einen Graben, der zu den Gewässern zweiter Ordnung zählt. Ein drei Meter breiter Streifen ist für die Bewirtschaftung freizuhalten.