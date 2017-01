artikel-ansicht/dg/0/

Teheran (dpa) Irans politische Führung hat gemeinsam mit Hunderttausenden Trauernden an der Beisetzung des ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani teilgenommen. Das Requiem in der Universität Teheran leitete am Dienstag der oberste religiöse Führer Ajatollah Ali Chamenei. Rafsandschani sollte noch am gleichen Tag im Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ajatollah Ruhollah Chomeini im Süden Teherans begraben werden. Der moderate Kleriker war am Sonntag im Alter von 82 Jahren an Herzversagen gestorben. Er gehörte zu den Architekten der iranischen Revolution von 1979 und war auch Mentor des derzeitigen Präsidenten Hassan Ruhani.