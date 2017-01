Mit beliebten Melodien ins neue Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In den Metropolen der Welt begrüßen die Menschen das neue Jahr traditionell mit Neujahrskonzerten ihrer berühmten Orchester. Seit dem Jahr 2005 gibt es diese Tradition auch im Kulturzentrum in Rathenow, das aber kein eigenes Ensemble hat. Dafür gastiert dort alle Jahre wieder das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter Leitung des Musikdirektors Christian Fitzner.

Am Samstag gab das Kammerorchester zum dritten Mal, wegen der großen Nachfrage, ein zusätzliches Nachmittagskonzert. Der erste Teil begann in diesem Jahr mit Auszügen amerikanischer Musicals. "Es grünt so grün" ist eine populäre Melodie des bekannten Musicals "My fair lady" des Komponisten Frederick Loewe.

Vor ausverkauftem Rängen sangen Viktoria Car und Dietmar Sander dieses Duett. Weitere Gesangs- und Orchesterstücke aus den Musicals "Oklahoma" (Richard Rodgers) und "Kiss me Kate" (Cole Porter) folgten. Sopranistin Viktoria Car aus Wien und Bariton Dietmar Sander aus Hannover waren zum dritten Mal gemeinsam die Solisten der Rathenower Neujahrskonzerte.

Nach der Pause spielte das Kammerorchester beliebte Melodien von Komponisten wie Johann Strauss ("Der Zigeunerbaron") und Robert Stolz ("Frühling in Wien"). In der Zeit österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie (bis 1918) lebten und wirkten viele Komponisten, ohne die keines der traditionellen Neujahrskonzerte auskommen könnte. Bei Franz Lehárs "Durch die weiten Felder" (aus "Wo die Lerche singt") zeigte Viktoria Car ihr virtuoses Können.

Eine kleine Tradition ist seit 2012 auch, dass der Premnitzer Franz Fischer ein Stück auf der Bühne dirigiert. Zur diesjährigen Nachmittagsveranstaltung waren es mit Johann Strauss' II. Schnellpolka "Perpetuum mobile" und der zweiten Zugabe, dem traditionellen "Radetzky-Marsch" gleich zwei Stücke. Der langjährige Chorleiter hatte am 30. November seinen 88. Geburtstag gefeiert.

"Eine tolles Konzert und eine schöne Tradition, in das neue Jahr zu kommen", schwärmte Karl-Reinhold Granzow nach der rund 100-minütigen Abendvorstellung. Immer wieder besucht er mit seiner Ehefrau die Rathenower Neujahrskonzerte.

Mit "Flötentöne", der ersten Veranstaltung in diesem Jahr, startet am 5. Februar um 15.00 Uhr im Kulturzentrum eine weitere traditionsreiche Reihe für Freunde klassischer Musik, die auf unterhaltsame Weise dargebracht wird. Karten für "Klassik populär" mit Solocellist Hans-Joachim Scheitzbach und Gästen gibt es an der Theaterkasse sowie unter 03385/519051.