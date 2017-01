BogenschieÃŸen: "Tierische Freude" auf jeden Schuss

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Über ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld konnten sich die Organisatoren beim Hennigsdorfer Neujahrsturnier freuen. Beim Traditionsevent des 1. BSV traten am Sonnabend erfahrene Bogenschützen gegen Neueinsteiger an.

Zu den Letzteren gehört Jeannine Uhn. Die 16-Jährige sammelte im Sommer vergangenen Jahres erste Erfahrungen mit dem Recurvebogen. Dass sie in ihrer Heimatstadt den Weg zum Bogenschützenverein fand, hatte nichts mit den Olympischen Spielen in Rio zu tun. "Ich habe mich schon immer für den Sport interessiert." Vor gut einem Jahr ging es dann ganz schnell: In der Schule lag ein Flyer, dieser führte Jeannine Uhn über den "Tag der offenen Tür" zum ersten Anfängerkurs. "Es machte mir sehr viel Spaß. Das ist bis heute so geblieben." An drei Tagen in der Woche stehen zweistündige Trainingseinheiten an. "Ich möchte schon mal an einer Meisterschaft teilnehmen", sagt die Jugendliche. Erste Erfahrungen bei der Kreismeisterschaft hat sie schon gesammelt - und mit Bronze die erste Medaille geholt.

"Ich freue mich tierisch auf die Wettkämpfe. Einfach, um mehr Erfahrung zu sammeln." Die ehemalige Handballerin (die an der Diesterweg-Oberschule Schach spielt) räumt ein, dass die Aufregung auch beim Neujahrsturnier - wo sie in der weiblichen Jugend den fünften Rang belegte - sehr groß gewesen sei. "Das legt sich dann mit der Zeit."

Das kann ihr Teamkollege Leonard Köhler bestätigen. Der 17-Jährige ist seit drei Jahren dabei, er nutzte das Turnier in der Stadtsporthalle (wo er bei den Junioren Dritter wurde) zur Standortbestimmung. "In wenigen Wochen steht die Landesmeisterschaft an. Das ist der erste Höhepunkt des Jahres." Und es sollen weitere folgen. Die Ostdeutsche Meisterschaft sei das Ziel. "Die ,Deutsche' wäre toll. Aber das wird schwer."

Claudia Wujecki kann von mehrfachen Teilnahmen bei nationalen Titelkämpfen berichten. Auch in diesem Jahr will die Compound-Schützin vom BSC Hohen Neuendorf (unter anderem deutsche Meisterin des DBSV in der Damenklasse Compound 2014) nach Edelmetall bei der DM greifen. "Ziel ist schon die Qualifikation. In der Halle ist das halt schwieriger, weil es weniger Startplätze gibt." Und weil die Qualifikation über die Landesmeisterschaft erfolgt, sei das Neujahrsturnier in Hennigsdorf ein willkommener Test gewesen. "Es bekommt mir gut, wenn ich viele Wettkämpfe schieße." Mit ihrer Leistung in Hennigsdorf, wo der Sieg in der Frauen-Konkurrenz gelang, zeigte sie sich zufrieden. "Dieses Turnier ist etabliert und immer wieder reizvoll, weil ein Finale geschossen wird."

Unter den 43 Teilnehmern war am Sonnabend mit Lutz Wehnert ein weiterer Hennigsdorfer. In der stark besetzten Klasse "Recurve - Master Men" belegte er unter elf Teilnehmern den vierten Platz. Zu Bronze fehlten neun Ringe.