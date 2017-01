Brandenburglied im Autohaus in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Rainald Grebe kommt wieder nach Schwedt. Der Liedermacher und Autor des wohl bekanntesten Lied über dieses Land gibt am 26. Januar ein exklusives Konzert für den rbb im Schwedter Autohaus. Grebe hatte 2005 in seinem „Brandenburg-Lied“ Schwedt verewigt: „Im Adlon is‘ Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus in Schwedt is‘ heut Achim Mentzel. Oh Brandenburg“. Vor fünf Jahren gab der singende Kabarettist schon einmal ein Konzert in dem Verkaufsräumen des Autohauses, damals noch mit dem Running-Gag, dass Achim Mentzel bestimmt auch gleich komme - wenn er das Autohaus gefunden habe. Inzwischen ist der auf die Schippe genommene Entertainer und Schlagersänger Mentzel seit einem Jahr tot.