Wensickendorf (OGA) Durch das beherzte Eingreifen der Opfer ist am Montagabend ein Einbrecher auf frischer Tat geschnappt worden. Die Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkten, als sie gegen 19.30 Uhr nach Hause kamen, dass im Inneren ihres Hauses Licht brannte. Zwei Personen ergriffen die Flucht, einen Mann konnten die Wensickendorfer jedoch selbst festhalten und der Polizei übergeben. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Täter um einen 46-jährigen Serben. Bei ihm wurde Schmuck gefunden, den er in dem Haus gestohlen hatte.