SexualstraftÃ¤ter greift Prostituierte an

Wittenberge (MZV) Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte Tötung gegen einen 37-Jährigen. Er soll in Wittenberge eine Prostituierten gewürgt haben. Die Frau konnte sich offenbar mit Pfefferspray retten.

Laut Polizeiangaben suchte der Mann die 41-Jährige am Freitagnachmittag an deren Wohnung auf. Er ging in ihr Schlafzimmer. Als die Frau dazukam,

griff er sie ihrer Aussage nach an. Dabei versuchte er offenbar, sie zu ersticken. Der 41-Jährigen gelang es, sich mit Pfefferspray zur Wehr zu setzen und sprühte es ins Gesicht des Angreifers. Daraufhin ließ er von ihr ab und verließ die Wohnung. Nachbarn hinderten den 37-Jährigen jedoch an der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei im Hausflur fest.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ordnet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein. Die Mordkommission der Neuruppiner Polizeidirektion Nord hat die Ermittlungen übernommen. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Grund seines psychischen Zustandes und der Äußerung von Suizidabsichten ins Perleberger Krankenhaus gebracht. Der Mann ist als Sexualstraftäter einschlägig vorbestraft. Das Amtsgericht Neuruppin erließ Haftbefehl.