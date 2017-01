artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (dpa) Die Oder ist wegen Eisgangs für die Schifffahrt gesperrt. Es warteten gegenwärtig 13 Eisbrecher in Deutschland und Polen auf ihren Einsatz auf dem Grenzfluss, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Dienstag mit. Ob und wann es losgehe, werde in den kommenden Tagen entschieden.