Brand im Hochhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Am Dienstagmorgen hat es in einem Hochhaus im Keplerring in Eisenhüttenstadt gebrannt. Der Mieter der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss musste ins Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch hieß es von der Feuerwehr. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung in dem Haus der Gebäudewirtschaft ist unbewohnbar. Die Feuerwehr wurde gegen 5.42 Uhr alarmiert. 24 Einsatzkräfte, zum Teil hauptberufliche, aber auch freiwillige aus den Löschzügen Innenstadt und Fürstenberg, waren vor Ort. Der Brand sei relativ schnell gelöscht worden, nachdem der Mann aus der Wohnung gerettet war. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.