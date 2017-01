BÃ¤renkostÃ¼me und BlÃ¼tenketten

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Anstatt lange zu schlafen oder sich im ersten Schnee des Jahres auszutoben, treffen sich die Mädchen und Jungen der Kindertanzgruppe des Rabener Halte Durch Club (RHDC) am Sonntagvormittag, wie gewohnt, pünktlich um 10.00 Uhr im Gasthaus Hemmerling.

Dort werden sie bereits von Carolin Muschert erwartet. Seit drei Jahren trainiert sie die "Mini Kids" - die Jüngsten aus dem Karnevalsverein.

Aktuell geht es für die Mädchen und Jungen nicht mehr um das Einstudieren neuer Tanzschritte, sondern um das Verfestigen des Gelernten. "Die Kinder studieren in jedem Jahr einen neuen Tanz ein", erklärt die 27-Jährige, während sie Hula-Röcke, Blütenketten und Bärenkostüme auspackt.

Neben der regulären Trainingsstunde steht für die zehn Mädchen und zwei Jungen am Sonntag auch die letzte Kostümprobe vor der nächsten Aufführung bevor.

Der karnevalsbegeisterte Nachwuchs im Alter zwischen vier und 13 Jahren steht erwartungsvoll daneben und hat - eins, zwei fix - die für den Auftritt ausgewählten Outfits übergestreift. Dann erklingt Musik. Andreas Gabaliers "Probiers mal mit Gemütlichkeit" aus dem Disneyklassiker "Das Dschungelbuch" wabert durch den Gasthofssaal. Als der Ohrwurm die Kinder erreicht, tanzen die auch schon mit rhythmischen Schritten über das Parkett. Die Jungen in den Bärenkostümen gemütlicher als die Mädels. Zwischendurch geht es immer wieder rein und raus. Schließlich muss auch der Ein- und Ausmarsch geübt werden. Das Publikum während der Trainingsstunde, bestehend aus Müttern, Vätern und Geschwistern, beobachtet den Nachwuchs, applaudiert, lobt, lacht. "Tanzen wir jetzt noch 100 Mal?", fragt eines der jüngsten Mädels nach einiger Zeit in die Runde. "Nur noch zweimal", antwortet Trainerin Carolin Muschert und verspricht: "Dann bekommt ihr ein Eis." Das Versprechen verfehlt die Wirkung nicht. Noch einmal nehmen alle Aufstellung. Im Rhythmus der Musik tanzen die Kinder über das Parkett, wippen die Mädels mit den Hüften, während die Jungen unter ihrem Bärenfell ins Schwitzen geraten - trotz aller Gemütlichkeit.

Als nach zwei Tanzrunden die Musik endet, gibt es die versprochene Eiswaffel - während draußen die Schneeflocken tanzen. Für die Mini-Kids ist damit das sonntägliche Training beendet. Sie können nach Hause gehen - beziehungsweise mit den Eltern fahren. "Unsere Kinder kommen längst nicht mehr nur aus Raben", erklärt Carolin Muschert. Mangels Nachwuchs im Ort haben die Rabener sich in den umliegenden Ortschaften nach tanzfreundigen Mädchen und Jungen umgesehen. Und so kommen die Mini-Kids des RHCD aus Wiesenburg, Klein- und Groß Marzehns, Klepzig, Rädige und anderen Dörfern und greifen dem närrischen Rabener Volk unter die Arme. Das Ergebnis ist sehenswert. Mit der Trainingsstunde haben die zwölf zugleich eine kleine Kostprobe auf die im Februar bevorstehenden Karnevalsveranstaltungen gegeben. Das neue Programm hält auch in diesem Jahr wieder einige Überraschungen bereit - ob die größte die Bekanntgabe des neuen Prinzenpaares sein wird, bleibt abzuwarten.