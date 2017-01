Sternensinger in der Kreisverwaltung

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Es ist ein guter Brauch am Dreikönigstag. Die Sternensinger der katholischen Gemeinden ziehen auch im Land Brandenburg von Ort zu Ort, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln. So empfing am späten Nachmittag des Dreikönigstages auch Landrat Wolfgang Blasig Sternensinger aus der Region in der Kreisverwaltung in Bad Belzig, um den Inhalt der Spendenbüchse weiter zu füllen. Mit dem Geld wird eine Region in Kenia unterstützt, in der es seit drei Jahren nicht mehr geregnet hat. Neben dem Bau von Brunnen, soll auch in Bildungseinrichtungen und Lernmaterial investiert werden. Zudem ist geplant, dass Kinder aus der Dürreregion in den Schulen täglich Essen bekommen. Über der Tür des Sitzungssaales in der Niemöllerstraße 1 in Bad Belzig ist nun die Segensbitte 20*C+M+B*17 zu finden. Die Zahlen 20 und 17 stehen für das aktuelle Jahr und der kleine Stern für den Stern von Bethlehem. Die Buchstaben C, M und B für die lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze sind die Zeichen für die christliche Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Den katholischen Brauch der Sternensinger gibt es seit dem 16.Jahrhundert. Vom 25. Dezember bis 6. Januar jeden Jahres gehen die Sternensinger auf Spendensammlung für wohltätige Zwecke, meist für Kinderhilfsprojekte