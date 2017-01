21.12.2016 10:55

Thema

" Angst wäre jetzt das völlig Falsche "

Oranienburg (MOZ) Frederic Ottilige geht am Montagnachmittag shoppen, am Tauentzien zwischen Ged & auml; chtniskirche und KaDeWe. Schon Stunden bevor am Abend ein Lkw ... mehr