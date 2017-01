Zwei tote MÃ¤nner in Brandenburg/Havel entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Havel (dpa) Zwei tote Männer sind am Dienstag in einer Wohnung in Brandenburg/Havel entdeckt worden. Sie starben vermutlich bereits vor Silvester. Es lägen nach ersten Angaben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Angehörige hatten im neuen Jahr versucht, einen der Männer zu erreichen. Als das nicht gelang, wurde die Polizei alarmiert.