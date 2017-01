Wichtiger AuswÃ¤rtssieg

artikel-ansicht/dg/0/

Magdeburg (MOZ) Mit einem klaren und ungefährdeten 3:0-Sieg (25:22/25:14/25:20) kehrten die Volleyballerinnen des SFB 94 am Samstag von ihrem ersten Spiel des Jahres aus Magdeburg zurück. Damit sicherten sie sich den wichtigen Anschluss an das Mittelfeld, rückten auf Platz neun in der Regionalliga vor und beendeten eine Serie von fünf Niederlagen in Folge.