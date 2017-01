Werders Reserve nahm Revanche

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MOZ) Nervös waren Denis Wandersee und Ralf Gutzmer vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem MBSV Belzig und dem HV Grün-Weiß Werder II, denn nun standen sie zum ersten Mal als verantwortliche Trainer am Seitenrand und nicht als Akteure auf dem Spielfeld.

Nach fünf Siegen in Folge hatten die Bad Belziger die Favoritenrolle inne, zumal die Werderaner als Tabellensiebenter anreisten. Die Grün-Weißen hatten aber mit Christoph Drescher aus der Drittligamannschaft eine böse Überraschung im Gepäck. Auch der Trainer der 1. Männer, Silvio Krause, nutzte die spielfreie Zeit seines Teams, um für die Reserve aufzulaufen. Da wusste Wandersee schon, dass auf seine Spieler eine schwere Tagesaufgabe wartete.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich kein Team zunächst einen besonderen Vorteil herausspielen konnte. Die mehr als 250 einheimischen Zuschauer sahen vor der Pause eine extrem starke Defensivleistung ihrer Lieblinge. Die Gastgeber waren immer nah dran am Gegenspieler und Schlussmann Michael Schröter wurde zum Schrecken der Werderaner. Dank der guten Abwehrarbeit ergaben sich viele Kontergelegenheiten für die Bad Belziger, die entweder Erik Merkel oder Tommy Boskugel nutzten.

Fünf Minuten vor der Halbzeit nahm Wandersee, beim Stand von 10:10, seine Auszeit. Danach konnten die MBSV-Handballer sich nochmals steigern, gingen in die Lücken der Gästeabwehr und lagen zur Pause mit 13:11 vorn.

Den Hausherren gelang auch das erste Tor der zweiten Hälfte, doch den besseren Pausentee hatten anscheinend die Gäste getrunken. Ganz schnell kamen sie zum 14:14-Ausgleich, hatten nun deutlich mehr vom Spiel. Bis zur 45. Minute waren sie nun "Chef im Ring".

Dann fingen sich die Hausherren wieder, verkürzten peu à peu den Rückstand und gestalteten die Partie wieder ausgeglichen. Doch an die gute Deckungsarbeit der ersten Hälfte konnten die Bad Belziger nicht mehr anknüpfen. Drescher und Krause kamen immer wieder ungehindert zu ihren Abschlüssen. Wurden sie attackiert, tat sich eine Riesenlücke am Kreis auf. Durch die vielen freien Würfe musste Schröter entnervt seinen Kasten verlassen, doch Kevin Dehne konnte ebenfalls nicht viel ausrichten.

Trotz der Defizite gestalteten die Gastgeber bis zur Schlussphase die Partie offen. Dann fanden zwei Würfe nicht ihr Ziel, während die Werderaner trafen. Den Zwei-Tore-Rückstand konnten die MBSV-Akteure nicht mehr aufholen, beim Schlusspfiff feierten die Grün-Weißen ihren 32:29-Erfolg, als ob sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Aber es ging wohl eher um die Revanche für das letzte Spiel der Saison 2014/15 in Werder, bei dem die Bad Belziger nach einem Acht-Tore-Rückstand in letzter Sekunde noch das Ausgleichstor erzielten und den Gastgebern noch den Aufstiegsplatz in die Verbandsliga stibitzten.

Bis zum nächsten Punktspiel liegen knapp vier Wochen Pause dazwischen. Für die neuen Trainer Wandersee und Gutzmer aber kein Nachteil: "Die Pause wird uns gut tun. So hat die Mannschaft die Möglichkeit, effektiv zu trainieren und wir uns als Trainer noch besser kennenzulernen. Leider hatten wir vor dem Spiel am Sonntag nur zweimal Training nach der Übernahme. Dennoch haben wir gute Ansätze gezeigt und werden gestärkt nach Neuruppin (12. Februar) fahren."

MBSV Belzig: Merkel 10, Paul 2, Kernke, Nötzel 1, Korth, Fricke 5, Dümchen, Schröter, Boskugel 5, Senst 5, Dehne, O'Neill 1, Wendland.