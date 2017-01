Budenzauber satt in Premnitz

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt 51 Mannschaften aus drei Bundesländern werden in der Premnitzer Sporthalle am Tor 2 ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen.

Am kommenden Freitag, den 13. Januar beginnt das lange Fußballwochenende mit dem Altherrenturnier, das um 17 Uhr beginnt.

Um 20.30 Uhr wird das Turnier um den Rampf Bau-Pokal angepfiffen und wird wie im Vorjahr zu vollen Rängen und begeisterten Menschen führen. Damals bezwang der Gastgeber den SV Alemania Fohrde mit 4:0 und sicherte sich den Gewinn des Turnieres. Spannend wird zu sehen sein, wie sich die Überraschungsmannschaft des Vorjahres, der Mögeliner SC, präsentieren wird und die Großen vielleicht ein weiteres Mal ärgern kann.

Am vergangenen Mittwoch wurden die Gruppen ausgelost. Dort ergab sich folgende Staffeleinteilung

Gruppe A

TSV Chemie Premnitz

SV Hohennauen

FC Stahl Brandenburg

SV Brettin/Roßdorf

Mögeliner SC

Gruppe B

SV Alemania Fohrde

BSG Einheit Bamme

FSV Havelberg

FC Borussia Brandenburg

SG Lok Brandenburg

Auch hinter den Kulissen wurde weiter am Erfolg des Turnieres gearbeitet. So wird zum Beispiel eine Übertragung der laufenden Spiele in den Vorraum erfolgen, so dass man sich genüsslich der Gastronomie hingeben kann, ohne auch eine Minute auf dem Parkett zu verpassen. Weitere Überraschungen sind geplant.

Zum Luft holen bleibt aber kaum Zeit, denn am Samstag (14. Januar) werden um 9 Uhr die F-Jugendliche ihr Schuhe schnüren, um gemeinsam viel Spaß zu haben und viele Tore zu erzielen. Um 13.30 Uhr wird der Turnierreigen mit der Bestenermittlung der D-Jugend fortgesetzt.

Das sehr gut besetzte A-Jugend-Turnier, unter anderem mit dem BSC Marzahn, FSV Luckenwalde und dem MSV Neuruppin, das ab 17.30 Uhr zur Durchführung kommen wird, beschließt den Fußballtag am Sonnabend.

Am Sonntag (15. Januar) werden die E-Jugendmannschaften ab 9 Uhr und die C-Jugendteams (13.30 Uhr) das Wochenende mit ihren Turnieren zu einem erfolgreichen Abschluss verhelfen.

Die Fußballabteilung des TSV Chemie Premnitz bedankt sich zuvor für die zahlreichen Sponsoren, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre und dadurch den kleinen und großen Fußballern die Möglichkeit geben, sich einem großen Publikum zu präsentieren.