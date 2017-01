BombenentschÃ¤rfung in Sachsenhausen verschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die erste Bombenentschärfung des Jahres ist verschoben worden. Eigentlich hatte die Stadt geplant, am 1. Februar in Sachsenhausen einen möglichen Blindgänger zu entschärfen.Wie die Stadt am dienstag mitteilte, wird jedoch der bekanntgegebene Zeitplan zur Öffnung der Anomalie auf dem Grundstück in Sachsenhausen, Zur Rolle 20, bis auf weiteres aufgehoben. Grund dafür ist: Die Abstimmungen mit der Oberen Wasserbehörde dauern länger als erwartet, teilweise gibt es auch witterungsbedingte Verzögerungen. Ein neuer Zeitplan steht aktuell noch nicht fest. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich der Termin um einige Woche nach hinten verschiebt. Sobald ein neuer Termin absehbar ist, werden wir erneut informieren.